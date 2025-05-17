Фінал Євробачення 2025: коли та де дивитися феєричне шоу

Євробачення — це масштабне культурне явище, яке щороку збирає перед екранами мільйони глядачів з усього світу. У 2025 році музичне шоу повертається до Швейцарії — країни, яка стала колискою першого конкурсу в 1956-му. Попереду — великий фінал, на який з нетерпінням чекають фанати, аби дізнатися, хто стане переможцем цього року.

Факти ICTV дізнавалися, коли дивитися фінал Євробачення 2025 та де транслюватимуть шоу.

Коли фінал Євробачення 2025

Фінал Євробачення 2025 — головна музична подія Європи — відбудеться в суботу, 17 травня, в місті Базель, Швейцарія. Після перемоги Nemo на конкурсі 2024 року з піснею The Code, Швейцарія отримала право приймати пісенний конкурс, і вперше за 36 років шоу повернеться до цієї країни.

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Захід відбудеться на сучасній багатофункціональній арені St. Jakobshalle, яка вміщує 12 400 глядачів та відповідає всім технічним стандартам Європейської мовної спілки (EBU).

Фінал Євробачення 2025: дата та час

Фінал конкурсу розпочнеться 17 травня 2025 року о 22:00 за київським часом. Тривалість шоу — близько 3-4 годин, включно з виступами всіх фіналістів, підрахунком голосів глядачів і журі та оголошенням переможця.

Фінал Євробачення 2025: де дивитися

Для українських глядачів пряма трансляція буде доступна на деяких платформах.

Євробачення 2025, де дивитися фінал:

Суспільне Культура — з українським коментуванням;

Eurovision Song Contest Офіційний YouTube-канал— з оригінальним звуком, без перекладу;

Сайт eurovision.tv — з офіційною онлайн-трансляцією шоу в HD-якості (без перекладу);

Також трансляцію можуть здійснювати платформи OTT-сервісів (MEGOGO, SWEET.TV), які мають у своєму пакеті доступ до українських телеканалів.

Користувачі застосунку Дія мають можливість безкоштовно дивитися телеканал Суспільне Культура через сервіс Дія TV. Функція доступна на мобільних пристроях з операційними системами iOS та Android.

Щоб скористатися нею, достатньо оновити застосунок до останньої версії, перейти в розділ Послуги, обрати Дія TV і знайти канал Суспільне Культура — трансляція розпочинається автоматично.

Що ще варто знати про фінал Євробачення 2025

Цьогоріч у фіналі змагатимуться 26 країн: 10 переможців першого півфіналу, 10 другого, країни Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) і країна-господарка — Швейцарія.

Конкурс пройде під гаслом Welcome Home, що символізує повернення шоу до країни, де все почалося — саме в Швейцарії у 1956 році відбулося перше Євробачення.

Нагадаємо, що мешканці України не зможуть підтримати гурт Ziferblat із їхньою піснею, адже правила конкурсу забороняють голосувати за представника своєї країни. Як проголосувати за свого фаворита, читайте на Фактах ICTV.

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