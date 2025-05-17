У білій сукні і шапці: переможці Євробачення 2024 Nemo повернулися на сцену конкурсу

Переможці Євробачення 2024 Nemo виступили у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу, який проходить сьогодні, 17 травня, у швейцарському Базелі.

Nemo повернулися на Євробачення

Nemo вийшли на сцену Євробачення 2025 на початку шоу, перед виходом усіх країн-учасниць. Артисти виконали пісню The Code, яка минулого року принесла їм перемогу на конкурсі.

Nemo з’явилися у фіналі Євробачення 2025 у довгій білій сукні, схожій на весільну, та білій зимовій шапці.

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Зазначимо, що завдяки перемозі Nemo на Євробаченні 2024 цьогоріч конкурс проходить у Швейцарії.

Україну на заході представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У фіналі Євробачення 2025 українці виступлять під номером 7.

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