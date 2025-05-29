Могилевська розкрила, що сказав її батько Рибчинському незавдовго до смерті

Співачка Наталія Могилевська розповіла, про що її батько попрохав поета Юрія Рибчинського за два місяці до того, як загинув в автотрощі.

Наталія Могилевська про стосунки з Юрієм Рибчинським

З родиною Рибчинських артистку повʼязує тепла та довга історія стосунків. Поет, який нещодавно відсвяткував свій 80-річний ювілей, називає співачку донькою.

– Мій батько за два місяці до автокатастрофи ніби відчував щось і сказав: “Юро, не покинь її”, – поділилася Наталія в коментарі ICTV.

Зірка додала, що з тієї миті, коли вона втратила батька, сімʼя Юрія Рибчинського стала її сімʼєю. Раніше Могилевська ділилася, що поет завжди готовий підтримати її.

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– У нього немає доньки. Він називає мене донькою все життя, – зізналася артистка.

Батько Наталії Могилевської загинув у 1994 році, коли їй було 19. Відомо, що за фахом Олексій Могила був геологом. У 2013 році артистка втратила маму. Також у Могилевської є старша сестра Оксана.

Співачка створила й власну родину. Вона вдочерила двох дівчат – сестер Мішель та Софію. Молодшій доньці Наталії Могилевської нещодавно виповнилося пʼять років, тож мати влаштувала для неї тематичне свято.

Вперше за довгий час Наталія показала свого коханого Валентина. Щоправда, обличчя чоловіка та доньок вона наразі приховує від медіа та своїх шанувальників.

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