Могилевська відсвяткувала 5-річчя доньки і показала свого коханого

Наталія Могилевська показала, як відсвяткувала день народження названої донечки Софії, якій днями виповнилося 5 років. У відео співачка засвітила свого коханого Валентина, якого приховує від публіки.

Могилевська поділилася кадрами з чоловіком

З нагоди 5-річчя Софії зіркова мама організувала свято у стилі Русалоньки, улюбленого мультика доньки. Відео зі святкування Могилевська поділилася на особистій сторінці в Instagram.

– Я два місяці збирала різні дрібниці для того, щоб все разом створило атмосферу її улюбленої казки. І як же було приємно бачити щасливі очі своєї маленької принцеси, повні вдячності і любові, – написала вона.

У кінці ролику Наталія позувала разом зі своїм обранцем Валентином, який сидів святковим столом. Співачка стояла поряд з чоловіком і ніжно дивилася на нього.

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Зазначимо, що Могилевська познайомилася з Валентином на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом у них розпочалися стосунки, і пара ухвалила рішення удочерити двох дівчаток – Мішель та Софію.

Нещодавно Наталія зізналась, що вони з Валентином не одружені. Закохані відклали весілля через війну, однак вони планують офіційно узаконити шлюб.

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