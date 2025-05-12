El Кравчук показав архівне фото, на якому цілує Могилевську: як відреагувала співачка

Співак EL Кравчук (Андрій Остапенко) поділився відвертим архівним фото з Наталією Могилевською. У кадрі він міцно обіймає артистку та цілує її в щічку.

EL Кравчук показав фото з Могилевською

Чорно-білий знімок, на якому EL Кравчук позує разом з Могилевською, з’явився в Instagram виконавця. Він не уточнив, коли саме було зроблене фото, однак в кадрі артисти зображені зовсім юними.

– Є що пригадати, немає чого дітям розказати! Знайшов фото з Наталією Могилевською, – підписав світлину EL Кравчук.

Зазначимо, що раніше EL Кравчук та Могилевська доволі тісно дружили. З ними в компанії також були Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, та екскурсовод і письменниця Лада Лузіна.

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Реакція Могилевської

Артистка не пройшла повз архівної світлини. У коментарях під дописом Могилевська написала: Обіймаю, а також додала емодзі у вигляді червоного серця.

El Кравчук відповів Наталії сердечками та поцікавився, чому вона не підписана на його профіль Instagram. Ймовірно, зараз колеги не так тісно спілкуються, як в молодості.

На фото Могилевської і El Кравчука також звернула увагу Тіна Кароль. А шанувальники засипали артистів компліментами.

Які, – написала Тіна Кароль і додала смайлик у вигляді вогника.

Чудова світлина! Сексі-символи мрійливого часу.

Які гарнющі!

Які ви чудові! Скільки відкритої енергії і позитиву від вас!

Такі молоді, такі красиві. Моє дитинство, Територія А.

Так гарно! Шкода, що не можна повернути час назад.

Які красиві і талановиті, – пишуть у коментарях.

Фото: Наталія Могилевська, El Кравчук

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