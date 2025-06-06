Наші фури їдуть далі: ICTV2 розпочав зйомки другого сезону АТП Перевізники

Телеканал ICTV розпочав зйомки другого сезону серіалу АТП Перевізники. У нових епізодах на глядачів чекає ще більше пригод, гумору та несподіваних поворотів, адже улюблені герої знову вирушають у дорогу.

У Києві стартували зйомки другого сезону АТП Перевізники

АТП Перевізники – це унікальна життєва історія про водіїв-напарників Артема Горбача (В’ячеслав Довженко) і Семена Зозулю (Володимир Гладкий), що долають українські траси у непростий воєнний час.

У другому сезоні головні герої постануть перед новими викликами: професійними і особистими. Водіям доведеться діяти швидко і рішуче, адже ціна питань – людське життя.

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– АТП Перевізники 2 – це наша подяка водіям фур і можливість ще глибше показати, що стоїть за кожним кілометром їхнього шляху, яка відповідальність і які долі. Цей серіал — про Україну, про її незламність і про тих, хто тримає її в русі, – зазначив креативний продюсер телеканалу ICTV2 Дмитро Хрипун.

У новому сезоні АТП Перевізники буде ще більше життєвих історій, але водночас завдяки серіалу глядачі зможуть посміятися і відволіктися від буденності.

Перший знімальний день другого сезону відбувся на вже знайомій глядачам території підприємства АТП Рапід-Транс, де створювалися ключові сцени попереднього сезону. Надалі зйомки нових епізодів будуть проходити в різних локаціях столиці та Київської області.

– Моєму персонажу, як водію фури, притаманно жити на роздоріжжі, він завше у пошуках. В його реальності нема крапок, його внутрішній стан постійно штовхає його на відкриття – тому нехай шукає, знаходить, втрачає… Так, у новому сезоні в нього буде кохання, а як же без нього! – заінтригував актор В’ячеслав Довженко.

Нагадаємо, що прем’єра першого сезону АТП Перевізники відбулася у березні цього року на ICTV2. Серіал зібрав біля екранів 4 млн глядачів та увійшов до десятки найпопулярніших серіалів тижня на Netflix в Україні.

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