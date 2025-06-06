Наши фуры едут дальше: ICTV2 начал съемки второго сезона АТП Перевозчики

Телеканал ICTV начал съемки второго сезона сериала АТП Перевозчики. В новых эпизодах зрителей ждет еще больше приключений, юмора и неожиданных поворотов, ведь любимые герои снова отправляются в путь.

В Киеве стартовали съемки второго сезона АТП Перевозчики

АТП Перевозчики — это уникальная жизненная история о водителях-напарниках Артеме Горбаче (Вячеслав Довженко) и Семене Зозуле (Владимир Гладкий), которые преодолевают украинские трассы в непростое военное время.

Во втором сезоне главные герои предстанут перед новыми вызовами: профессиональными и личными. Водителям придется действовать быстро и решительно, ведь цена вопросов — человеческая жизнь.

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— АТП Перевозчики 2 — это наша благодарность водителям фур и возможность еще глубже показать, что стоит за каждым километром их пути, какая ответственность и какие судьбы. Этот сериал — об Украине, о ее несокрушимости и о тех, кто держит ее в движении, — отметил креативный продюсер телеканала ICTV2 Дмитрий Хрипун.

В новом сезоне АТП Перевозчики будет еще больше жизненных историй, но в то же время благодаря сериалу зрители смогут посмеяться и отвлечься от обыденности.

Первый съемочный день второго сезона состоялся на уже знакомой зрителям территории предприятия АТП Рапид-Транс, где создавались ключевые сцены предыдущего сезона. В дальнейшем съемки новых эпизодов будут проходить в разных локациях столицы и Киевской области.

— Моему персонажу, как водителю фуры, присуще жить на распутье, он всегда в поисках. В его реальности нет точек, его внутреннее состояние постоянно толкает его на открытия — поэтому пусть ищет, находит, теряет… Да, в новом сезоне у него будет любовь, а как же без него! — заинтриговал актер Вячеслав Довженко.

Напомним, что премьера первого сезона АТП Перевозчики состоялась в марте этого года на ICTV2. Сериал собрал у экранов 4 млн зрителей и вошел в десятку самых популярных сериалов недели на Netflix в Украине.

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