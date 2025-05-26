Майор Сковорода на ICTV2: відгуки мережі про поліцейську комедію

Серіал Майор Сковорода, що стартував на телеканалі ICTV2, стрімко завоював увагу глядачів. У соцмережах користувачі хвалять акторів, динамічний сюжет і гумор.

Реакція глядачів на серіал Майор Сковорода

З особливим захватом аудиторія реагує на головного героя – харизматичного майора у виконанні актора Андрія Ісаєнка. Також глядачі оцінили його тандем на екрані з колегами Анастасією Карпенко та Костянтином Октябрським, з якими Ісаєнко зʼявлявся у своїх попередніх проєктах.

Ваші ролі разом із Ісаєнком – шедеври. Досі із задоволенням передивляюся серіал Не зарікайся – ця ваша робота одна із кращих, хоча передивилась майже всі.

Невже й Октябрський?

Серіал – супер! Ісаєнко неперевершений і всі актори – молодці! Дякую! – пишуть шанувальники.

Відкриттям для глядачів стала нова роль Анастасії Цимбалару. Її персонаж у серіал працює патологоанатомом, а екранна взаємодія з Ісаєнком викликала хвилю схвальних реакцій.

Зараз дивляться

Цимбалару – патологоанатом, це щось новеньке!

Настя – вогонь! – коментують прихильники.

Деякі фанати вже будують теорії навколо потенційного любовного чотирикутника між персонажами Сковороди, Марини, Валерії та Стаса Царенка. Також глядачі відзначають вдалу зміну жанру для акторів та динамічний старт серіалу.

Раніше не бачила Ісаєнка в комедійному жанрі. Я в захваті!

Перша серія – і зразу такий початок!

Початок – шик! – пишуть в соцмережах

Про що серіал Майор Сковорода

Події розгортаються навколо майора поліції Андрія Сковороди – нестерпного, але харизматичного профі з власним баченням справедливості. Його звільняють за самодіяльність, але згодом повертають до служби у підрозділ, яким керує його колишня. Тут він отримує в підпорядкування чотирьох недосвідчених оперативників і має перетворити їх на команду.

Ця поліцейська комедія поєднує гумор, конфлікт поколінь та пошук спільної мови. Герой Ісаєнка – більше філософ, ніж типовий шеф, а його сарказм і нестандартні методи спілкування вже порівнюють з найхаризматичнішими героями світового кіно.

Серіал виходить на ICTV2 з понеділка по четвер о 20:00.

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