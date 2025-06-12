Мені дійсно важко: Дорофєєва поскаржилася на стрес і втому

Надя Дорофєєва поділилася переживаннями щодо свого фізичного та емоційного самопочуття. Артистка зізналася, що впродовж останніх тижнів перебуває у стані сильного стресу.

Дорофєєва розповіла про свій стан

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала селфі та поділилася, що на погіршення її стану вплинули проблеми зі здоров’ям, втома та відсутність повноцінного сну. До того ж Дорофєєвій шкода всіх українців, які щодня змушені ховатися від масованих російських атак.

– Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоров’ям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: Як же мені всіх нас шкода…, – написала Надя.

За словами артистки, іноді важливо дозволити собі бути вразливою. Дорофєєва закликала підписників вчасно звертати увагу на внутрішній стан, аби не доводити себе до емоційного виснаження.

Зараз дивляться

– Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски і зізнатися хоча б собі — що так, мені дійсно важко! І тут головне — вчасно собі допомогти, адже наше першочергове завдання зберегти себе! Як ви? – поцікавилася Надя.

У коментарях Дорофєєву підтримали як підписники, так і колеги по цеху. Співачка Kola зазначила, що “всі себе загнали максимально”, а реп-виконавиця Alyona Alyona порадила насамперед звернути увагу на здоров’я.

Нещодавно про свій стан розповів співак Микита Ломакін, якого мобілізували до ЗСУ. Він зізнався, що зміна обстановки і військова підготовка “посіяли в ньому страх”. Через стрес у Ломакіна почав погіршуватися стан здоров’я і він потрапив до шпиталю.

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