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Життя без фільтрів: Решетники показали, як з дітьми ховалися під час обстрілу Києва

Григорій Решетник
Фото: Григорій Решетнік

Телеведучий Григорій Решетник та його дружина, блогерка Христина, показали, як разом із трьома синами ховалися під час масованої атаки РФ на Київ 10 червня. Уночі російська армія завдала удару по Україні 322 засобами повітряного нападу.

Решетники про нічний обстріл Києва

На особистій сторінці в Instagram Григорій показав “життя без фільтрів і прикрас”. О 02:30 подружжя разом із синами, Іваном Дмитром та Олександром, спустилося в укриття, оскільки в столиці було дуже гучно.

– Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканим поглядом шукають допомоги, захисту в твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно – намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх, – написав Решетник.

Ведучий додав, що в Україні, зокрема в Києві, дуже складно жити – особливо з дітьми та вночі. Однак Решетник переконаний: хоч би як було складно, українці гідно пройдуть цей шлях, а Росії ніколи не вдасться нас перемогти.

Зараз дивляться

– Світ зламався, світ збожеволів. Його правителі, доживаючи свій вік, хочуть добити його остаточно. Проте не вдасться – його врятують наші герої, героїні та віра й любов в очах наших дітей. Тримаємось, рідні – ми обов’язково вистоїмо та гідно пройдемо цей шлях! Обіймаю вас, – написав Григорій.

Христина Решетник у сториз в Instagram опублікувала фото сина, який спить в машині під час нічної атаки на столицю. Ймовірно, сім’я ховалася на паркінгу.

– Щоночі одне і те ж. Коли ці нелюди покинуть цей світ назавжди. Щоб діти спали у своїх ліжках і не чули звуків вибухів, – написала Христина.

Христина Решетник

Фото: Христина Решетник/Instagram

Також дружина Григорія Решетника поділася відео, на якому чутно безперервні звуки вибухів.

– Сили покидають чат, бо на годиннику 04:00 ранку, а я так і не лягала іще сьогодні. Але оптимізм нікуди не подівся – бо тільки так є шанс не зійти з розуму від всього, що відбувається у нас і в світі, – додала Христина.

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