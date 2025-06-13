Встановила собі дедлайн: Ірина Сопонару зізналась, чи планує стати мамою

Акторка Ірина Сопонару відверто зізналась, чи планує разом зі своїм чоловіком-іноземцем Рісом поповнення в родині.

Сопонару про материнство

38-річна Ірина наголосила, що у майбутньому бачить себе мамою. Однак акторка не хоче народжувати під час війни в Україні, адже це додатковий стрес. Сопонару мріє, щоб про вагітність у неї залишилися лише приємні спогади, тож поки відкладає цей момент.

– Ми зараз не хочемо поки. Просто виносити дитину, зараз у війну – я не впевнена, що я готова. Це важко фізично, і ще коли війна і цей стрес, я не хочу так. Мені дуже шкода, хочеться, щоб це були приємні спогади. А тут війна, десь в бункері народжувати… Це не найгірше, що може статися, звичайно, головне – народити. Але якщо є опція пропустити цей момент, то я б, звичайно, вже після перемоги, – сказала акторка.

Утім, Ірина поставила собі умовний дедлайн. Коли акторці виповниться 40 років, вона зважиться на вагітність, не дивлячись на те, якою буде ситуація в країні.

Зараз дивляться

– Я собі дала дедлайн – до 40 років. Після 40, попри ситуацію в країні, вже, напевно, буду вагітніти. Тому що куди вже тягнути, до 50? Там вже не факт, що все вийде. Поки ми так вирішили, – поділилася Сопонару.

Нагадаємо, що у травні минулого року Ірина Сопонару зіграла весілля разом зі своїм коханим. Обранцем акторки став британський підприємець Ріс. Вони разом з 2021 року.

Фото: Ірина Сопонару

Джерело : Маша Єфросиніна

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