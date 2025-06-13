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Підтримував агресію РФ проти України: реперу Тіматі повідомлено про підозру

Тіматі оголошено підозру

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру російському співакові-пропагандисту Тимуру Юнусову, більш відомому під сценічним псевдонімом Тіматі.

Про деталі підозри поінформували у пресслужбі СБУ.

Підозра Тіматі

– Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь в його інавгурації та в заходах з нагоди святкування перемоги на “виборах”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили в СБУ, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму і порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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– Документально підтверджено, що цей фігурант взяв участь щонайменше в 7 пропагандистських концертах на тимчасово окупованому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму, – розповіли подробиці в Службі.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

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Фото: Instagram

Джерело: СБУ

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