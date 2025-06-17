Під час атаки на Київ постраждала су-шеф Ярославського: дівчина в реанімації

Під час російської атаки на Київ вночі 17 червня постраждала колега Володимира Ярославського, су-шеф Анастасія. Раніше дівчина працювала фуд-продюсеркою кулінарного проєкту МастерШеф.

Колега Ярославського потрапила в реанімацію

Суддя МастерШеф повідомив, що Анастасія жила в тому самому будинку, під’їзд якого майже повністю “склався” внаслідок влучання російської ракети. Наразі дівчина перебуває в реанімації.

– Сьогодні під час атаки на Київ постраждала близька мені людина – мій су-шеф і колишня фуд-продюсерка Настя. Вона жила в тому самому будинку, під’їзд якого склався майже повністю – з дев’яти поверхів залишилося півтора. Під завалами досі шукають людей. Зараз Настя в реанімації, – написав Володимир Ярославський.

Шеф-кухар оголосив про збір коштів на допомогу Анастасії. Ярославський закликав підписників долучатися, якщо є така можливість.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня армія РФ атакувала Київ дронами та ракетами. Під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах столиці. Серед них – житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 14 людей, кількість постраждалих зросла до 60.

Фото: Володимир Ярославський

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