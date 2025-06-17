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Зірки про атаку на Київ сьогодні вночі: Вибухи чули навіть під землею

реакція зірок на обстріл Києва 17 червня
Фото: Маша Єфросініна, Анатолій Анатоліч, Григорій Решетнік

Вночі 17 червня російська армія знову завдала масованого удару по Україні. Зокрема у Києві попередньо повідомляють про 14 загиблих.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні.

Українські зірки разом із рідними теж провели тривожну ніч в укриттях та показали у соцмережах наслідки удару по столиці.

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Нічна атака на Київ сьогодні, 17 червня – реакція зірок

Акторка Ольга Сумська, ведуча Маша Єфросиніна та модель Вікторія Маремуха показали, як вони провели чергову жахливу ніч в укриттях під час атаки на Київ сьогодні.

Ольга Сумська, Маша Єфросиніна, Вікторія Маремуха в укриттях

Фото: Ольга Сумська, Маша Єфросиніна, Вікторія Маремуха – Instagram

Сумська заспокоювала домашнього улюбленця в очікуванні пусків ракет, Єфросиніна та Маремуха ховалися від обстрілів разом із синами.

Зіркове подружжя Григорія та Христини Решетників також вирішили не покладатися на долю. Ведучий романтичного реаліті Холостяк закликав кожного українця та українку берегти себе, а його дружина розповіла, що на підземному паркінгу зібралося багато родин.

– Стільки було сімей сьогодні. Діток. Наші спали, слава Богу, бо ми спустились одразу, як тільки почали летіти перші дрони на Київ. І, слава Богу, наші хлопчики нічого не чули, бо так було гучно. Навіть тут, під землею. Все здригалось, – поділилася Христина.

Решетники - реакція на остріл Києва 17 червня

Фото: Григорій та Христина Решетники/Instagram

Трагічні ранкові новини та смог у столиці, що утворився через вибухи та пожежі, українські зірки також не оминули увагою. Ведучий Анатолій Анатоліч скасував свою традиційну пробіжку, зауваживши, що все можна пережити, головне, щоби всі вціліли. На жаль, комбінована атака на Київ сьогодні забрала чимало життів.

Анатоліч про ранок після обстрілів 17 червня

Фото: Анатолій Анатоліч/Instagram

Актор та головний герой Холостяка 14 Тарас Цимбалюк, співачка Надя Дорофєєва та реперка Alyona Alyona поширили у своїх соцмережах наслідки масованої атаки на Київ сьогодні вночі.

Тарас Цимбалюк, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona про обстріли 17 червня

Фото: Тарас Цимбалюк, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona – Instagram

За даними очільника МВС Ігора Клименка, цієї ночі під комбінованою атакою ворога опинилися 27 локацій у Києві, серед яких житлові будинки, освітні заклади та об’єкти критичної інфраструктури.

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