Вибухи у Києві: є постраждалі, пошкоджено один із виходів метро Святошин

Вибухи в Києві пролунали вночі 23 червня. Попередньо відомо про пʼятьох постраждалих та пошкодження одного з виходів метро Святошин.

Вибухи в Києві 23 червня – які наслідки

Внаслідок вибухів у Києві сьогодні зафіксовано пошкодження у кількох районах.

– Троє постраждалих у Святошинському районі. Внаслідок падіння уламків в районі горять авто та зупинка. У Шевченківський виклик медиків. Попередньо, є пожежі на двох локаціях. Усього, наразі, пʼятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі. Пожежа також в нежитловій будівлі в Подільському районі, – написав мер Володимир Кличко.

Голова КМВА Тимур Ткаченко додав, що багато дронів в області, можливий курс на Київ. Ткаченко закликав киян перебувати в укриттях.

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За інформацією Кличка, у Соломʼянському районі, попередньо, є влучання уламків в нежитлову будівлю. Ткаченко уточнив, що горить дах нежитлової будівлі, госпіталізовано двох чоловіків.

У Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено 2 автомобілі та бізнес-центр, зазначив Ткаченко.

Внаслідок атаки у Деснянському районі у дворі житлового будинку виникла вирва.

Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію – зупинку, постраждали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, без госпіталізації.

У Подільському районі внаслідок атаки сталося займання автомобіля.

У Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, вночі 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві за останніми даними загинуло 28 людей, понад 140 дістали поранення.

З-під завалів вдалося врятувати двох людей, ще близько 50 – деблокували. Понад 220 осіб отримали невідкладну психологічну допомогу.

До рятувальної операції було залучено понад 400 рятувальників, 200 одиниць техніки, безпілотники та пошукові собаки.

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