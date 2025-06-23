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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Не зміг приховати: Андрій Джеджула став батьком втретє

Андрій Джеджула

Ведучий Андрій Джеджула став батьком втретє. Шоумен показав новонароджену донечку, а також розсекретив її ім’я.

В Андрія Джеджули народилася донька

Новиною про поповнення в сім’ї ведучий поділився на особистих сторінках у соцмережах, опублікувавши фото з новонародженою донькою. Дівчинка з’явилася на світ у неділю, 22 червня. Її назвали Емілією.

– Добрі новини теж є! Я знову тато! 22.06.25 о 12:43 до нашої родини долучилося маленьке янголятко Емілія! Вітаємо нову мешканку планети Земля! – написав Джеджула.

Для багатьох новина про народження доньки в Джеджули стала несподіванкою. Річ в тім, що ведучий ретельно приховує подробиці особистого життя. Тож наразі не відомо, хто став мамою донечки.

Зараз дивляться

– Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати! Хоча їй передувало ще досить багато важливих із особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей важкий для всіх нас час! – зазначив шоумен.

Андрій Джеджула тепер є багатодітним батьком. Ведучий виховує 16-річного сина Даніеля від співачки Санти Дімопулос. Також в шоумена є 4-річна донька Аделіна, яка народилася у шлюбі з Юлією Леус.

Нещодавно Леся Нікітюк вперше стала мамою. Телеведуча народила сина від військовослужбовця Дмитра Бабчука.

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Фото: Андрій Джеджула

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