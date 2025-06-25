Не Термінатор: Шварценеггер назвав найприбутковішу роль у кар’єрі

Зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер зізнався, що найбільше грошей у своїй акторській карʼєрі він заробив не завдяки бойовикам, а завдяки комедії Близнюки, що вийшла у 1988 році. Партнером Шварценеггера у стрічці був актор Дені Девіто.

Найприбутковіша роль у карʼєрі Шварценеггера

Ведучий Енді Коен запросив знаменитість на своє шоу, де спитав, чи справді актор отримав понад $20 млн за роль у комедії Близнюки.

Шварценеггер відповів, що сума була значно більшою – понад $40 млн. За його словами, стільки грошей йому не приніс жоден інший фільм.

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– Ми не взяли ніяких гонорарів, натомість отримали частку з прибутку. Це було фантастично. Ми просто пішли з цим чеком до банку, – пригадав залізний Арні.

Стрічку зняв Айван Райтман. У ньому Шварценеггер та Денні Девіто втілили ролі братів-близнюків, що вже звучить доволі смішно.

На той момент Арнольд Шварценеггер уже був зіркою таких бойовиків, як Термінатор, Хижак та Конан-варвар, тож комедійна роль стала неочікуваним кроком. Продюсери навіть не вірили в успіх комедії з його участю.

– Вони казали: “Ти що, з глузду з’їхав? Чим більше людей цей хлопець вбиває на екрані, тим більше ми заробляємо. Навіщо це змінювати?”, – розповів актор.

Тоді Шварценеггер, Девіто та Райтман запропонували зняти стрічку за $16,5 млн без гонорарів, але домовилися, що актори матимуть 40% з прибутку. Ця угода виявилася надзвичайно вдалою, адже Близнюки зібрали $216 млн у прокаті по всьому світу та ще більше – з продажу відеокасет.

Попри фінансовий успіх, продовження під назвою Трійнята так і не зняли. Планувалося, що до Шварценеггера та Девіто приєднається Едді Мерфі, але режисер Айван Райтман помер до початку зйомок.

Джерело : Variety

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