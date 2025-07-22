Досвід не вчить: в програмі Венеційського кінофестивалю знов не обійшлося без РФ

Організатори Венеційського кінофестивалю оголосили повну програму 82-го сезону.

З 27 серпня до 6 вересня гості фестивалю побачать нові роботи Ґільєрмо дель Торо, Йоргоса Лантімоса, Джима Джармуша, Пака Чхан Ука, Кетрін Бігелоу та інших.

Водночас для цього масштабного культурного заходу вже традицією стає залучення стрічок з російським контекстом.

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Венеційський кінофестиваль 2025 – до чого тут РФ

Поки Путін щоночі вбиває українців та руйнує інфраструктуру України, французький режисер Олів’є Ассаяса вирішив присвятити диктатору фільм, що побореться за трофей у вигляді Золотого лева.

Стрічка Чарівник Кремля розповідає історію політтехнолога Вадима Баранова, в образі якого вгадується багаторічний ідеолог Путіна та пропагандист Владислав Сурков. Лідера країни-терориста у фільми втілив британський актор Джуд Лоу. За це його неодноразово критикували розчаровані українські шанувальники.

У позаконкурсній програмі покажуть Записки справжнього злочинця – документальний фільм, одним з творців якого виступив колишній киянин Олександр Роднянський.

Він довгий час жив та працював у РФ, зараз мешкає за кордоном і висловлюється проти кремлівського режиму.

– Стрічка називається так, тому що я тепер злочинець, – казав Роднянський в інтерв’ю Deadline, коментуючи вирок московського суду, що заочно відправив режисера за ґрати на вісім років.

Ще один фільм у позаконкурсній програмі – Щоденник режисера від росіянина Олександра Сокурова. У 2022 році він публічно розкритикував війну проти України, після чого йому заборонили виїзд з РФ. Цього виявилось достатньо для повернення на престижні європейські кінофоруми.

Минулого року навколо програми Венеційського кінофестивалю зчинився скандал через роботу режисерки Анастасії Трофімової про російських солдатів на війні. Вона намагалася гуманізувати злочинців, які вбивають українців, та знайти пояснення їхній участі у цинічній війні.

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