Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили полную программу 82-го сезона.

С 27 августа по 6 сентября гости фестиваля увидят новые работы Гильермо дель Торо, Йоргоса Лантимоса, Джима Джармуша, Пака Чхан Ука, Кэтрин Бигелоу и других.

Вместе с тем для этого масштабного культурного мероприятия уже традицией становится привлечение лент с российским контекстом.

Венецианский кинофестиваль 2025 – при чем здесь РФ

Пока Путин каждую ночь убивает украинцев и разрушает инфраструктуру Украины, французский режиссер Оливье Ассайас решил посвятить диктатору фильм, который поборется за трофей в виде Золотого льва.

Лента Волшебник Кремля рассказывает историю политтехнолога Вадима Баранова, в образе которого угадывается многолетний идеолог Путина и пропагандист Владислав Сурков. Лидера страны-террориста в фильме воплотил британский актер Джуд Лоу. За это его неоднократно критиковали разочарованные украинские поклонники.

В внеконкурсной программе покажут Записки настоящего преступника – документальный фильм, одним из создателей которого выступил бывший киевлянин Александр Роднянский.

Он долгое время жил и работал в РФ, сейчас проживает за границей и выступает против кремлевского режима.

– Лента называется так, потому что я теперь преступник, – говорил Роднянский в интервью Deadline, комментируя приговор московского суда, который заочно отправил режиссера за решетку на восемь лет.

Еще один фильм во внеконкурсной программе – Дневник режиссера от россиянина Александра Сокурова. В 2022 году он публично раскритиковал войну против Украины, после чего ему запретили выезд из РФ. Этого оказалось достаточно для возвращения на престижные европейские кинофорумы.

В прошлом году вокруг программы Венецианского кинофестиваля разразился скандал из-за работы режиссера Анастасии Трофимовой о российских солдатах на войне. Она пыталась гуманизировать преступников, убивающих украинцев, и найти объяснение их участию в циничной войне.

