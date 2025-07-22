Загубили документи: Віктор Андрієнко розкрив розмір пенсії

Актор і режисер Віктор Андрієнко розсекретив розмір своєї пенсії, а також зізнався, чому відмовився від звання народного артиста України.

Яка пенсія у Віктора Андрієнка

Попри те, що артист працює з 17 років, його пенсія зараз становить трохи більше 3 тис. грн. Андрієнко зізнався, що така сума зумовлена втраченими податковими архівами за 90-ті роки.

– У мене проблема сталася. Не можуть знайти документи. Коли я був директором студії Автор, ми багато заробляли і багато платили податків. А вони загубили ці документи. Ми працювали, це був 95 рік, коли тільки-тільки почались ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, бо якщо ти тоді сплачував податки, то зовсім інша у тебе пенсія. У мене пенсія три або до чотирьох тисяч максимум, – сказав він.

Окрім пенсії, 65-річний актор має й інші джерела доходу. Андрієнку приносить заробіток створення аудіоказок та мульфільмів, участь у виставах, а також зйомки.

Зараз дивляться

Андрієнко про звання народного артиста

Віктор зізнався, що свідомо відмовився від звання народного артиста України. У 2019 році він став заслуженим артистом, а вже через пів року отримав пропозицію підвищити звання.

Однак Андрієнко не хотів порушувати законодавство і вважав нечесним швидке отримання нагороди, оскільки інші артисти чекають на нього роками.

– Я відмовився, бо по Україні багато акторів, котрим вже і 70 років, і які в черзі стоять. От там написано шість років, отже, через шість років я буду народним. От і все, давайте так, по-чесному, – пояснив актор.

Фото: Слава Дьомін

Джерело : Слава Дьомін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.