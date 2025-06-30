Майже максимальна: Микола Луценко розсекретив розмір пенсії

Ведучий Миколиної погоди у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Микола Луценко розсекретив розмір своєї пенсії. Він оцінив його як “нормальний”.

Яку пенсію отримує Микола Луценко

Актор зауважив, що рівень пенсійного забезпечення в Україні коливається від мінімального – у 2,3 тис. грн – до максимального, що становить близько 23 тис. грн. Луценко зізнався, що його пенсія близька саме до верхнього показника.

Водночас він підкреслив, що це результат довгої та інтенсивної праці, яка передбачала значні відрахування до державного бюджету.

Зараз дивляться

– Я тоді так багато працював, стільки доходів було, і все йшло в державу. Якщо ви, наприклад, 10 тис. заробляєте – близько п’яти віддаєте в державу. І тепер держава вам назад дає – от і вся математика, — пояснив він.

Попри відносно високий розмір пенсії, ведучий зізнався, що через інфляцію її розмір відчутно зменшився.

– Коли я йшов на пенсію, то вона була дуже непогана, а потім пані інфляція своїми зубками відкусила. І те, що в мене було в валюті на той момент, коли я отримував і зараз – це половина. Але все одно жити можна, – резюмував ведучий.

Микола Луценко також казав, що останніми роками великі суми витрачає на “капітальний ремонт” організму. Так, операція зі стентування серця стала йому у 200 тис. грн, а для подолання катаракти витратив 60 тис.

Навесні співак Павло Зібров теж розсекретив розмір своєї пенсії. Виявилося, що він кожен місяць отримує від держави 8,5 тис. грн. За словами зірки, статус Народного артиста України та багаторічний внесок у культуру не відіграє жодної ролі у розрахунку пенсійних виплат.

Джерело : Аліна Доротюк

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