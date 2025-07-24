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Пережив дещо страшне: син Констянтина Грубича втратив руку на війні

син Грубича втратив руку на війні

Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав, який служить у ЗСУ, повідомив про тяжке поранення. Він поділився, що нещодавно отримав “другий день народження”.

Син Грубича втратив руку на війні

У своєму Instagram Ярослав Грубич опублікував фото на лікарняному ліжку та розповів, що втратив праву руку.

– Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали, “нову сексуальну ручку”. А, може, я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте, – не втрачаючи почуття гумору написав Ярослав.

Обставин, за яких він отримав поранення, Грубич-молодший не розкрив. Проте військовий зазначив, що пройшов реанімацію, переніс наркоз та інтенсивну терапію.

Зараз дивляться

– Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь, і нас не здолати! Дякую рідним, друзям за слова підтримки, – звернувся до підписників Ярослав.

До мобілізації він працював оператором, режисером і відеографом, знімав документальні фільми про війну. Батько раніше казав, що рішення сина піти служити не було спонтанним.

Також Костянтин Грубич ділився, що разом з дружиною хвилюється за Ярослава і єдине, чого хоче, щоби той повернувся живим.

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Фото: Ярослав Грубич

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