Пережив дещо страшне: син Констянтина Грубича втратив руку на війні
Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав, який служить у ЗСУ, повідомив про тяжке поранення. Він поділився, що нещодавно отримав “другий день народження”.
Син Грубича втратив руку на війні
У своєму Instagram Ярослав Грубич опублікував фото на лікарняному ліжку та розповів, що втратив праву руку.
– Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали, “нову сексуальну ручку”. А, може, я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте, – не втрачаючи почуття гумору написав Ярослав.
Обставин, за яких він отримав поранення, Грубич-молодший не розкрив. Проте військовий зазначив, що пройшов реанімацію, переніс наркоз та інтенсивну терапію.
– Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь, і нас не здолати! Дякую рідним, друзям за слова підтримки, – звернувся до підписників Ярослав.
До мобілізації він працював оператором, режисером і відеографом, знімав документальні фільми про війну. Батько раніше казав, що рішення сина піти служити не було спонтанним.
Також Костянтин Грубич ділився, що разом з дружиною хвилюється за Ярослава і єдине, чого хоче, щоби той повернувся живим.
Фото: Ярослав Грубич