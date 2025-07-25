Кідман може стати сусідкою Клуні та Гілтон у Португалії

Зірка Голлівуду Ніколь Кідман нещодавно подала заявку на отримання посвідки на проживання в Португалії.

Про це повідомляють місцеві медіа з уточнення, що документи були скеровані до Агентства з питань інтеграції, міграції та прихистку.

Ніколь Кідман переїжджає до Португалії

58-річну зірку помітили в аеропорту Тіреш поблизу Кашкайша – престижного прибережного району неподалік Лісабона.

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За даними ЗМІ, Кідман шукає житло у закритому елітному комплексі Costa Terra Golf & Ocean Club в Компорті, де вже мають нерухомість Джордж Клуні, Періс Гілтон та принцеса Євгенія.

Цікаво, що у заяві на проживання не згадується її чоловік, 57-річний кантрі-музикант Кіт Урбан. Подружжя виховує двох доньок – 17-річну Сандей Роуз і 15-річну Фейт Маргарет. Родина зазвичай мешкає між США та Австралією.

Де Кідман має нерухомість

Протягом останніх років Кідман і Урбан інвестували в нерухомість у кількох країнах. У Сіднеї акторка володіє об’єднаними пентхаусами в елітному комплексі Latitude.

У США пара має будинки в Беверлі-Гіллз, Манхеттені та Нешвіллі. Першу спільну покупку вони зробили у 2007 році – 36 акрів землі в Теннессі, а вже наступного року придбали маєток у закритій спільноті Northumberland.

У лютому 2025 року їхній будинок у Беверлі-Гіллз постраждав від хвилі крадіжок, що охопила будинки знаменитостей у Лос-Анджелесі. Тоді зловмисник розбив вікно, але його злякав один із працівників пари. На момент інциденту Кідман і Урбана вдома не було.

Наразі не відомо, чи планує акторка повністю переїхати до Європи, але її окрема заявка на проживання викликала хвилю припущень щодо можливих змін у способі життя зіркової пари.

Джерело : Daily Mail

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