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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Алкоголь не допомогав: Козловський розповів, як подолав ПТСР

Віталій Козловський
Фото: Віталій Козловський

Віталій Козловський вперше зізнався, що після служби на фронті у нього діагностували посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Це психічний стан, що виникає після травматичних подій.

Козловський про ПТСР

За словами співака, саме заняття спортом допомогли йому подолати ПТСР та “заглушити шум в голові”. Козловський тренувався двічі на день, а також працював з дієтологом, щоб увійти в режим і повернутися до нормального життя.

– Минулого року, коли я приїхав на Сумщину, у мене був страшний ПТСР. Вживати алкоголь – не допомагає, я пробував. Я вживав алкоголь – був запухлий, страшний урод. Емоційно мене це не витягувало взагалі. Я тоді почав займатися активно спортом так, як не займався ніколи у своєму житті. Я взяв собі дієтолога, тренера. Я почав тренуватися, тому що тільки спортом почав заглушати шум в голові, – поділився Віталій.

Артист каже, що дуже цінує життєву енергію, адже одного разу він втратив усе. Козловський пригадав, як лежав у бліндажі під обстрілами і думав, що не виживе.

Зараз дивляться

– Лежачи в бліндажі, коли нас обстрілювали москалі декілька годин, я прощався з життям. Але все-таки повернувся в нормальне життя, з ногами й руками. І живий, і з сином, і з сім’єю, і з дружиною, яка мене дуже сильно любить. Я не можу тепер бути іншим, я можу тепер тільки кайфувати, розумієте? Я ціную все те, що в мене сьогодні є. І мені не треба щось комусь доводити, – зазначив співак.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Козловський долучився до лав Нацгвардії України, а потім його перевели в Національний президентський оркестр.

Навесні 2024 року співак почав нести службу в 22 ОМБр. Зараз Козловський займається патронатною службою та зборами на закриття потреб війська. Він разом з побратимами допомагає сім’ям загиблих і безвісти зниклих воїнів.

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Джерело: M1

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