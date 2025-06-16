До Козловського повернувся розум – Кондратюк про відшкодування боргу

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував повернення співака Віталія Козловського на сцену зі старими піснями після остаточного врегулювання фінансового конфлікту та передачі прав на каталог треків.

Кондратюк про повернення Козловського

Продюсер визнав, що рішення експідопічного повністю розрахуватися з боргами стало для нього несподіваним.

– Слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – слава Богу. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї й про нього більше говорити, – резюмував Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що після виплати боргу Віталій Козловський тріумфально повернув на сцену свій хіт Пінаколада, але вже перекладений українською.

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Щоправда, Ігор Кондратюк запевняє, що не слухав нові версії старих пісень та не стежить за його нинішньою творчістю. При цьому він не применшує минулих здобутків.

– Ми зробили хорошу роботу. Я маю на увазі так звані старі хіти Козловського. Але повторюю: коментувати те, що він робить зараз, мені нецікаво, – висловився продюсер про експідопічного.

Раніше Віталій Козловський розповів, на що йому довелося піти, щоб виплатити борги колишньому продюсеру і повернути собі каталог пісень. Артист зізнався, що продав найцінніше, що в нього було.

Фото: Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Джерело : Обозреватель

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