Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Винник у Німеччині в перші місяці війни оточив себе охороною – продюсер Перман

Головне
  • Чому Олег Винник перші місяці війни у Європі оточив себе охороною.
  • Де зараз перебуває співак та що каже про втечу з України.
Олег Винник

Співак Олег Винник, який від початку повномасштабної війни перебуває у Німеччині, знову опинився у центрі скандалу.

Продюсер Сергій Перман розповів, що в перші місяці війни артист ходив з охороною та стверджував, що є головною ціллю “чеченців та всієї путінської машини”.

Що казав Винник у перші місяці війни

За словами Пермана, його близькі друзі бачили Винника в Європі саме в той момент, коли він оточив себе охоронцями.

– Казав, що він – найбільша зірка України, що на нього полюють чеченці, путінська машина, що він всіх хвилює та цікавить, – розповів продюсер.

При цьому Сергій Перман зауважив, що не чув закидів у бік Винника щодо перетину кордону в багажнику під пледом.

Сам артист раніше публічно заперечив звинувачення у незаконному виїзді. Він заявив, що вже 25 років є резидентом Німеччини, тож нічого не порушував.

Де зараз Олег Винник

Співак запевнив, що живе у Німеччині ще з кінця 1990-х і саме там перебуває його родина. Він наголосив, що не “тікав”, а повернувся додому, назвавши себе “патріотом”, який продовжує допомагати Україні.

Нагадаємо, що від початку війни артист практично зник з публічного простору. У 2023 році він пояснив це лікуванням рідкісної хвороби, діагноз якої не розкрив.

Згодом Олег Винник оголосив про повернення на сцену з концертами у Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії.

Фото: Олег Винник

Джерело: Гордон

Олег Винник
