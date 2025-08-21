Винник у Німеччині в перші місяці війни оточив себе охороною – продюсер Перман

Головне Чому Олег Винник перші місяці війни у Європі оточив себе охороною.

Де зараз перебуває співак та що каже про втечу з України.

Співак Олег Винник, який від початку повномасштабної війни перебуває у Німеччині, знову опинився у центрі скандалу.

Продюсер Сергій Перман розповів, що в перші місяці війни артист ходив з охороною та стверджував, що є головною ціллю “чеченців та всієї путінської машини”.

Що казав Винник у перші місяці війни

За словами Пермана, його близькі друзі бачили Винника в Європі саме в той момент, коли він оточив себе охоронцями.

– Казав, що він – найбільша зірка України, що на нього полюють чеченці, путінська машина, що він всіх хвилює та цікавить, – розповів продюсер.

При цьому Сергій Перман зауважив, що не чув закидів у бік Винника щодо перетину кордону в багажнику під пледом.

Сам артист раніше публічно заперечив звинувачення у незаконному виїзді. Він заявив, що вже 25 років є резидентом Німеччини, тож нічого не порушував.

Де зараз Олег Винник

Співак запевнив, що живе у Німеччині ще з кінця 1990-х і саме там перебуває його родина. Він наголосив, що не “тікав”, а повернувся додому, назвавши себе “патріотом”, який продовжує допомагати Україні.

Нагадаємо, що від початку війни артист практично зник з публічного простору. У 2023 році він пояснив це лікуванням рідкісної хвороби, діагноз якої не розкрив.

Згодом Олег Винник оголосив про повернення на сцену з концертами у Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії.

