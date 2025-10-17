Тарас Цимбалюк завжди привертав до себе увагу – як акторською грою, так і насиченим особистим життям. Однак тепер у шанувальниць знаменитості з’явилася можливість поборотися за його серце.

Саме Тарас Цимбалюк став головним героєм 14-го сезону романтичного реаліті Холостяк на СТБ. Актор готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому. Премʼєра вже сьогодні, 17 жовтня, о 19:00.

Тарас Цимбалюк: біографія Холостяка 14

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський у родині викладачів. Його батько Василь – літературознавець та історик. Мати Тетяна – філологиня, викладачка французької мови.

Цимбалюк здобув освіту у Київському університеті імені Карпенко-Карого за спеціальністю актор драматичного театру та кіно (майстерня Валентини Зимньої).

Під час навчання співпрацював з Київським академічним Молодим театром і Київським академічним театром юного глядача на Липках. Актор дебютував на телебаченні у 2011 році, зігравши другорядну роль в містичному серіалі Щоденники темного.

Популярність прийшла після головної ролі в серіалі СуперКопи, а справжнє визнання після виходу стрічки Чорний ворон.

Наразі за плечима Цимбалюка – участь у близько 100 проєктах. Актор виконав роль Карпа Кайдаша у серіалі Наталки Ворожбит Спіймати Кайдаша. Також його можна побачити у фільмах Конотопська відьма, Песики, Коли ти вийдеш заміж, та у серіалах Кава з кардамоном, Кріпосна, Розтин покаже, Полкан, Перші дні, Зв’язок, Жіночий лікар. Нове життя, Кохання та полум’я, Встигнути до 30 тощо.

Що відомо про особисте життя Тарас Цимбалюка

Головний герой Холостяка 14 був двічі одружений, а потім перебував у серйозних стосунках.

Першою обраницею Цимбалюка стала його одногрупниця Ангеліна, однак шлюб пари тривав всього півтора року. Як зізнавався сам Тарас, він не був готовим до сімейного життя, тож вони з Ангеліною поспішили.

У 2021 році актор одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ексзакохані зрозуміли, що насправді дуже різні й узагалі не підходять одне одному. У червні 2022-го Тарас і Тіна повідомили про розлучення.

Восени 2022 року Цимбалюк розпочав стосунки з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною. Цікаво, що пара офіційно не оголошувала про розставання, але в кінці 2024-го вони перестали з’являтися в Instagram одне одного. А згодом актор заінтригував підписників змінами в житті, заявивши, що “тривалий час все до цього йшло”.

Чому Цимбалюк зважився стати Холостяком

Актор раніше вже пояснював, чому погодився стати головним героєм реаліті Холостяк. За словами Тараса, для нього “абсолютно новий телевізійний досвід і новий виклик”.

– У мене склалися стосунки з СТБ: було зіграно багато яскравих ролей. Тому я довіряю, що і в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів. Я знаю, що для багатьох людей Холостяк — улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатися робити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми, – зазначив Цимбалюк.

Тож вже зовсім скоро шанувальнику проєкту зможуть не лише переглянути перший випуск нового сезону Холостяка, а й дізнатися, чи вдасться Тарасу Цимбалюку знайти справжнє кохання і побудувати стосунки.

