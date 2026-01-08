У четвер, 8 січня, українці відзначають День кума. З нагоди свята зірки проєктів телеканалу ICTV2 поділилися теплими спогадами і смішними історіями про своїх найближчих друзів і майже родичів.

В які історії і навіть халепи актори та ведучі втрапляли разом зі своїми кумами – читайте далі у матеріалі.

Володимир Гладкий

Зірка серіалів Дільничний з ДВРЗ, АТП Перевізники, актор Володимир Гладкий розповів курйозну історію про кума Павла, з яким міцно товаришує вже років 15. Коли у дачному селищі собака привела сімох цуценят, одного з них Володимир запропонував саме Павлу.

Зараз дивляться

Актор вважає, що ця історія може стати основою для короткометражки Кури, песик і кум. І смішно, і сумно, і курйозно.

– Кум тоді зробив невеликий курник, де тримав курей і одного півня, переможця у співах серед інших. Павло цуценя взяв, якраз йому в той будинок песик був потрібний, назвали песика Балу. І той бешкетник подавив спочатку усіх курей, а потім і того чемпіона-півня! Він взагалі вдався такий шустрий – перекопав усю клумбу куму, навів лад у нього. І після усіх цих пустощів кум став звати пса Бісик – це ім’я краще розкриває його норов. Тепер так і звемо, – поділився Гладкий.

Артем Позняк

Актор Артем Позняк, якого глядачі нещодавно бачили у серіалі Служба 112, народився в один день зі своїм кумом, телеведучим Олексієм Душкою – 31 серпня.

– Святкуємо наші дні народження разом і на торті ставимо спільну кількість свічок. У цьому році ми відзначили 84-річчя, – каже актор.

До того ж вони подвійні куми: Артем хрестив дочку Олексія – Дарину, а той став хрещеним батьком для дочки актора Даніелли.

Вони дружать ще зі студентських років, коли навчалися в університеті культури. Але коли познайомилися – ледь не побилися!

– Він вчився на третьому курсі, вже працював журналістом, був “в авторитеті” у кімнаті гуртожитку. Вступаю я, і мене селять до них у кімнату восьмим. А це багато! Мій майбутній кум підбив усіх хлопців висловити претензію коменданту, але не спрацювало: вони були послані туди, куди зараз відправляють російські кораблі, – пригадав актор.

Проте Душка не здався – вирішив побити нахабу-новачка Позяка. Артем відчув ворожу атмосферу і вирішив зіграти на упередження.

– Я беру конспект, а сам ніби випадково викладаю на видне місце свій альбом з армійськими фото і йду з кімнати, даючи їм можливість насолодитися всіма барвами “фотомистецтва”. Повернувся я в кімнату за годину з пляшкою і закусками й сказав: Ну що, хлопці, будемо знайомитись? – розповів Позняк.

Отак і подружилися, а тепер стали найріднішими людьми.

Віра Кобзар

Акторка Віра Кобзар, яку глядачі скоро побачать у 2-му сезоні АТП Перевізники, а також у новому захопливому детективі Справа НБР, вважає, що куми – найближчі люди, майже як родичі.

Серед її кумів – рідний брат, військові, троюрідні сестри, священники, посли, почесний консул, актори, оперна співачка, вчителі.

– Сестри і брати – це не наш вибір, ми любимо і відчуваємо близькість до цих людей по факту їхнього народження. А от кумів обираємо за покликом серця. І інколи це більш близькі люди, ніж рідні по-крові, – переконана Віра.

Акторка розповіла, що в неї – 6 похресників. Комусь вже за 30, а найменшій Марічці – лише 6 рочків. Комусь хрещена мати Віра пекла коровай на весілля, а хтось лише першачок у школі.

Про своїх кумів Віра розповідає з великою любов’ю і повагою:

– Дякую за довіру всім кумам, за їхню увагу і почуття! Чекаю на весілля ще пʼятьох похресників, пектиму короваї і ревітиму з кумами від зворушливого моменту! Куми в мене золоті!

Також акторка поділилася зворушливими спогадами, пов’язаними з хрестинами, і пригадала деякі милі деталі.

– Я памʼятаю хрестини кожного хрещенника! І як в Шепетівці батюшка поставив мене на коліна через запізнення на таїнство, і як верещав другий похресник – ледь не вивалився з рук у купель, і як з третьою в День Києва ми пішки мчали крізь пробки і поліцейський патруль, і як хрестили в Золотоноші мою четверту “доцю” прямо в озері – це було надзвичайно красиво! І як я приїхала в гості на Закарпаття, потрапила на хрестини і мене священник записав кумою і вручив на руки своє дитя. І як найменшеньку кнопку в Лаврі хрестив настоятель чоловічого монастиря – це так було красиво і зворушливо, – розповіла Віра.

Також Кобзар пригадала смішну історію, що трапилася з її кумом.

– Цей мій кум – дуже серйозна людина, зайвого не говорить, але дуже багато робить. Через своє скритне добре серце врятував поні, яку тримали в жахливих умовах. Поки він шукав для неї прихисток, тримав у себе. Її звали Карамелька. Одного разу катав всіх дітлахів на ній. І Карамелька як чкурнула! Кум пішки наздоганяв її декілька кілометрів, в шльопанцях, біг і питав у людей: коня не бачили? А коли знайшов її, пішки привів додому, сів з нею біля озера, і довго разом вони дивилися вдалечінь. А його дружина, коли заїжджала в ЖК, подумала, що то вже дві поні сидять, – поділилася акторка.

Олександр Швачка

Телеведучий програми Ранок у великому місті на ICTV2, перший ведучий-ветеран на українському телебаченні Олександр Швачка вважає кума тією людиною, якій довіряють найдорожче, на кого можна покластися в складні моменти, і хто стає частиною родини не за кров’ю, а за серцем.

– Навесні 2022 року, поки я з побратимами стримував та нищив окупантів на Київщині й не мав змоги допомогти рідним, саме кум організував евакуацію моєї сім’ї з Києва в безпечне місце. Під час боїв за звільнення Київщини я отримав важке поранення, внаслідок якого мені ампутували нижню кінцівку. У Житомирському шпиталі я розпочав лікування і вчився приймати себе нового, – пригадав Швачка.

Було непросто, і саме в ці часи Сашка підтримав кум Олександр.

– Кум із дружиною приїхали до мене в шпиталь. А вже за тиждень він домовився та організував мій переїзд до іншого медичного центру у Вінниці, куди сам перевіз мене на автівці. Друже, щиро вдячний тобі за надійне плече та постійну підтримку, – сказав Швачка.

Віталій Іванченко і Маргарита Бахтіна

Зіркове подружжя Віталій Іванченко і Маргарита Бахтіна стали хрещеними батьками для дітей своїх друзів: Віталій охрестив дівчинку, а Маргарита – молодших хлопців-двійнят. Як і всі українці, відзначали з кумами свята, дні народження дітей, міцно дружили.

І звісно не обійшлося і без курйозів! Маргарита пригадала смішну історію про те, як вони одного разу шукали кума.

– Якось наш кум загубився! Пішов на рибалку і зник. Телефонує нам кума і дуже спокійно каже, що кума немає вдома вже добу, а його телефон не відповідає. Не знаю, як їй вдалося бути такою спокійно, але ми з Віталієм відразу підключилися. Сіли в авто і помчали у Вишгород, де жили куми. Пару разів об’їхали те місце, де зазвичай кум рибалив, але там було порожньо.

Потім поїхали до куми. І поки ми сиділи з дітьми і намагались заспокоїтися, кума подала заяву у поліцію, але була спокійна, наче скеля. Мабуть, вона щось знала, бо доволі скоро кум повернувся. Виявилося, що він рибалив, а потім заснув, бо вдома малі двійнята не давали відпочити. Отака курйозна історія трапилась, хай мене кума пробачить, але дійсно комічний сюжет, – розповіла Маргарита.

Зараз через повномасштабне вторгнення кума з дітьми виїхала за кордон, і Віталій з Маргаритою тримають зв’язок з друзями лише онлайн.

Юрій Вихованець

Зірка серіалів Митець та Служба 112 Юрій Вихованець має аж трьох кумів. І скільки ж смішних історії він має – уявити й справді складно. Та Юрій поділився дещо моторошним інцидентом, який, на щастя, закінчився для всіх добре.

– Я ледь не вбив кума п’ятаком. Була репетиція вистави, я підкидав у руці монету, ніби граючись в “орла-решку”. Кум сидів навпроти й раптом дуже голосно розсміявся. Він аж зайшовся сміхом, закинувши голову і відкривши рота. Саме в цей момент монета вислизає в мене з рук і, ідеально по траєкторії, не зачепивши ні губ, ні зубів, залітає йому просто в горло.

Схоже, вона стала поперек. Кум на очах почав бліднути. Спочатку нам усім було весело, коли він кашляв, але потім він почав синіти. Я різко його перевернув і почав щосили гепати по спині. На щастя, копійка випала. Так, історія могла завершитися фатально, але закінчилася добре, – розповів Вихованець.