Телеканал ICTV2, який нещодавно відсвяткував три роки етерного мовлення, встиг створити цілу низку комедійних серіалів, які точно зроблять ваш день кращим.

З народним гумором, улюбленими акторами та цікавими історіями — ловіть добірку з трьох найкращих серіалів ICTV2, які можна переглянути вже зараз.

Майор Сковорода

Нестерпний, некерований, але дуже професійний майор Андрій Сковорода (Андрій Ісаєнко) потрапляє у відділок на околиці Києва через свою принциповість. Тепер у його команді 4 “зелених” копи, яким потрібна радше нянька, ніж шеф.

Його керівник — колишня дружина (Анастасія Карпенко), її залицяльник — його ворог (Костянтин Октябрський). Але справи — від викрадення велосипедів до корупції в угорському посольстві — самі себе не розкриють. Усім цим таким різним людям таки доведеться стати, прости Господи, командою.

У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Остап Ступка, Анастасія Цимбалару, Костянтин Октябрський, Лілія Цвєлікова, Микита Васейко, Валерія Товстолєс.

А побачити Майора Сковороду можна вже від сьогодні з понеділка по п’ятницю о 9:00, а також дивіться більшість серій у неділю, 11 грудня, о 9:00 на ICTV2.

АТП Перевізники

Артем Горбач (В’ячеслав Довженко) — звичайний водій-далекобійник, який знає свою роботу. Та коли у рідного АТП справи йдуть кепсько, нещадний конкурент Сушко (Дмитро Суржиков) починає грати не за правилами.

До АТП доєднується горезвісний Семен Зозуля (Володимир Гладкий), який те й робить, що заважає Артемові працювати. Та чи зможуть колеги порозумітися і чи врятують вони АТП від зникнення?

У головних ролях: улюблена парочка з серіалу Дільничний з ДВРЗ В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий, а також Віра Кобзар, Дмитро Суржиков, Анна Гуляєва, Олександр Печериця, Ярослав Шахторін, Дар’я Легейда.

А вже у 2026 році на телеекрани вийде другий сезон рейтингового серіалу, тож переглядайте перший, щоб бути в курсі усіх подій нашого АТП.

Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік

Ну куди ж без улюбленого ДВРЗ! Новорічна зміна для дільничного Бондаря (В’ячеслав Довженко) могла б бути спокійною та святковою, та певно, не в цьому житті.

Разом з напарником Петром Дзюбою (Віталій Іванченко) Бондар повинен розплутати велику шахрайську аферу у столичному торговельному центрі та врятувати Новий рік для відвідувачів! І що ж знову замислив Вадік Приходько?

P.S. А ще вони ловитимуть Тараса Цимбалюка у костюмі Санти, але це побачите вже самі.

У головних ролях: В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Володимир Гладкий, Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Костянтин Октябрський, Поліна Василина.