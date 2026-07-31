Виконавець Parfeniuk (Ілля Парфенюк) розповів, що невідомі особи вже понад рік навмисно блокують просування його нових релізів та позбавляють прибутку.

Про це співак розповів журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.

Parfeniuk заявив про шахрайство з його піснями

Артист розповів, що зловмисники використовують штучне накручування бот-трафіку з інших країн, через що алгоритми стримінгових майданчиків відправляють контент артиста в “тіньовий бан”.

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— Багато трафіку йде на Індію, Бангладеш, Бразилію й так далі, аби я потрапив до “тіньового бану” й мої підписники не бачили мого контенту. Якось довести це важко. Працюю зараз з кіберполіцією. Будемо заводити кримінальні справи й, може, навіть артисти ходитимуть на допити. Не знаю, — поділився Parfeniuk.

Також співак зізнався, що найсильнішого удару по доходах та охопленнях ця схема завдає саме в перші дні після прем’єри, коли формуються музичні чарти та нараховуються основні роялті.

— Це вже рік. За цей час мені “поклали” три чи чотири релізи завдяки цій схемі. Тобто вони набирають переглядів, але я не заробив на них. Бо саме перші кілька днів дуже важливі, коли ти очолюєш чарти, — каже виконавець.

Наразі Ілля Парфенюк активно співпрацює з кіберполіцією, щоб встановити замовників та виконавців цієї атаки.

Фото: Ілля Парфенюк

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