Parfeniuk заявив про шахрайство з піснями: артист звернувся до кіберполіції
Виконавець Parfeniuk (Ілля Парфенюк) розповів, що невідомі особи вже понад рік навмисно блокують просування його нових релізів та позбавляють прибутку.
Про це співак розповів журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.
Parfeniuk заявив про шахрайство з його піснями
Артист розповів, що зловмисники використовують штучне накручування бот-трафіку з інших країн, через що алгоритми стримінгових майданчиків відправляють контент артиста в “тіньовий бан”.
— Багато трафіку йде на Індію, Бангладеш, Бразилію й так далі, аби я потрапив до “тіньового бану” й мої підписники не бачили мого контенту. Якось довести це важко. Працюю зараз з кіберполіцією. Будемо заводити кримінальні справи й, може, навіть артисти ходитимуть на допити. Не знаю, — поділився Parfeniuk.
Також співак зізнався, що найсильнішого удару по доходах та охопленнях ця схема завдає саме в перші дні після прем’єри, коли формуються музичні чарти та нараховуються основні роялті.
— Це вже рік. За цей час мені “поклали” три чи чотири релізи завдяки цій схемі. Тобто вони набирають переглядів, але я не заробив на них. Бо саме перші кілька днів дуже важливі, коли ти очолюєш чарти, — каже виконавець.
Наразі Ілля Парфенюк активно співпрацює з кіберполіцією, щоб встановити замовників та виконавців цієї атаки.
Фото: Ілля Парфенюк