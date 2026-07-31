Рок-гурт СКАЙ та співачка JAMALA презентували проникливий спільний сингл Божевільні.

Це емоційна рок-поп композиція про людей, які продовжують обирати життя, попри будь-які щоденні випробування та удари долі.

СКАЙ та Джамала презентують відео Божевільні

У треку фірмова рок-енергія гурту СКАЙ гармонійно переплітається з глибоким і багатогранним вокалом JAMALA, утворюючи яскравий мікс рок-естетики та чуттєвого соулу. Це історія про свободу, незламний внутрішній дух і ту саму “божевільність”, яка змушує рухатися далі попри всі перепони.

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Для JAMALA ця співпраця стала першою повноцінною рок-колаборацією.

— Так буває дуже рідко, але коли Олег надіслав мені демо пісні Божевільні, я прослухала її й одразу сказала: “О, вау. Яка класна пісня”. Тож у мене не було жодних сумнівів, що я хочу її заспівати. Вона дуже відгукується мені за темпераментом. До того ж мені завжди хотілося спробувати щось таке — трохи “тінатернерівське”. Тож це, можна сказати, моя перша рок-колаборація. І я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом СКАЙ. Для мене це справді особлива творчість. Мені здається, вийшло дуже сильно, — ділиться емоціями співачка.

Для фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту вже багато років — сили людини не здаватися.

— “Божевільні” народилася з бажання жити, а не просто виживати. Поєднавши вибухову рок-енергію СКАЙ та неповторний голос JAMALA, ми створили композицію про свободу, незламність і людей, які продовжують рухатися вперед всупереч усьому. Це пісня про ту “божевільність”, яка дає нам сили не зупинятися. Нехай ця енергія передається кожному, хто її почує, — говорить Олег Собчук.

У кліпі режисера та оператора Олександра Швеця артисти влаштували справжній музичний батл у форматі call and response. Кожна фраза тут лунає як виклик, а відповідь продовжує емоційний діалог двох сильних голосів, які зрештою зливаються в єдину історію. Цей спосіб (відомий також як sing-off) має глибоке коріння в соулі, R&B та ранньому рок-н-ролі.

У такому ж форматі проходив і запис вокалу. Працюючи в студії, JAMALA та Олег Собчук ніби відповідали одне одному кожною строфою. Саме цей живий вокальний діалог і став основою як самого треку, так і його візуального втілення.

Фото: пресслужба JAMALA

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