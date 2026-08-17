В США умерла актриса Хейден Панеттьери, которая была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко и мамой их дочки Каи.

О смерти Хейден Панеттьери сообщил ее отец Скип Панеттьери в заявлении, переданном ABC News. Информацию также подтвердил представитель актрисы.

Умерла Хейден Панеттьери: что известно

Хейден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Подробности ее смерти пока не сообщаются, а причина смерти официально не установлена.

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Отец актрисы Скип Панеттьери сообщил о смерти дочери и попросил уважать частную жизнь семьи.

– С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и силой природы, – говорится в его заявлении.

По данным NBC News, представительница актрисы Кейси Китчен сообщила, что обстоятельства смерти Панеттьери расследуются.

Чем известна Хейден Панеттьери

Панеттьери начала сниматься еще в детстве. Широкую популярность ей принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале Герои, а позже она сыграла Джульетту Барнс в сериале Нэшвилл.

Также актриса снималась в фильмах Помни титанов, Крик 4 и Крик 6, а еще озвучивала персонажа мультфильма Жизнь насекомых.

В мае 2026 года Панеттьери выпустила мемуары This Is Me: A Reckoning, в которых откровенно рассказала о жизни ребёнка-звезды, борьбе с зависимостью и послеродовой депрессией.

Отношения Хейден Панеттьери и Владимира Кличко

Хейден Панеттьери долгое время встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара была вместе в 2009–2011 годах, а потом возобновила отношения в 2013 году.

В 2014 году у Панеттьери и Кличко родилась дочь Кая. Впоследствии пара рассталась, а в 2018 году актриса передала полную опеку над дочерью ее отцу. Она объясняла это своей борьбой с зависимостью и послеродовой депрессией.

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