Названо ймовірну причину смерті Преслі Гербера — 27-річного сина Сінді Кроуфорд.

Про це із посиланням на власні джерела та заяву правоохоронців повідомляє видання TMZ.

Помер Преслі Гербер — син Сінді Кроуфорд: що відомо

Смерть Преслі Гербера сталася в неділю, 20 вересня, на території одного з реабілітаційних центрів у Лос-Анджелесі, де Преслі мешкав в окремому будинку.

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Парамедики, які прибули на місце виклику, констатували смерть хлопця о 09:45 за місцевим часом.

За даними джерел, близьких до ситуації, родині повідомили, що попередньою причиною смерті Преслі Гербера стало смертельне передозування.

Медична експертиза округу Лос-Анджелес вже випустила офіційне звернення щодо розслідування обставин трагедії.

— Розслідування все ще триває, і доступна обмежена інформація. Смерть було констатовано о 09:45 20 вересня 2026 року парамедиками, які прибули на місце події. Розслідування проводить поліційний департамент Санта-Моніки, — йдеться у заяві.

Наразі судово-медичні експерти готуються провести розтин та токсикологічне тестування, аби остаточно встановити наявність та склад речовин, які могли спричинити смерть Преслі Гербера.

Нагадаємо, що Преслі Гербер — старший син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера.

Хлопець з підліткового віку активно займався моделінгом, беручи участь в показах Moschino, Dolce & Gabbana тощо.

У Преслі Гербера також залишилася рідна сестра Кая — популярна модель і акторка.

Протягом останніх років Преслі Гербер боровся з психологічними захворюваннями, про що відверто розповідав у своїх соцмережах.

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