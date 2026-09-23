Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу — Букерівської премії (The Booker Prize) — оголосили шортліст 2026 року.

До короткого списку увійшли шість художніх творів, серед авторів яких є двоє торішніх лавреатів, один раніше номінований письменник та троє дебютантів фіналу.

Про це повідомили на офіційному сайті Букерівської премії.

Зараз дивляться

Букерівська премія 2026: короткий список номінантів

Цьогоріч склад суддів Букерівської премії очолила відома письменниця та телеведуча Мері Бірд.

Разом із нею претендентів оцінювали:

поет, письменник та педагог Реймонд Антробус;

музикант та телеведучий Джарвіс Кокер;

журналістка та літературна критикиня Ребекка Лью;

письменниця й поетеса Патрісія Локвуд (фіналістка Букерівської премії минулих років).

Шортліст формувався з Букерівської дюжини (13 книг), яку раніше відібрали серед 163 поданих заявок.

До розгляду приймалися твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та видані у Великій Британії чи Ірландії в період із 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року.

До короткого списку увійшли представники чотирьох країн: Англії, Шотландії, Ямайки та США.

Серед іменитих претендентів — минулі переможці Букера Марлон Джеймс і Дуглас Стюарт, а також триразова номінантка премії Елізабет Страут.

Половина авторів потрапила до фінального списку вперше.

Що відомо про номінантів Букерівської премії 2026

Сюжети книг-номінантів охоплюють широкий спектр жанрів — від антиутопій та історичних романів до кампусної сатири й сучасного реалізму.

Марлон Джеймс – The Disappearers. У центрі сюжету — сувора реальність життя ЛГБТК+ спільноти на Ямайці у 1980–1990-х роках та ціна, яку люди сплачували за власну безпеку й виживання.

Дуглас Стюарт – John of John. Драма розгортається на ізольованому шотландському острові Гарріс, куди після невдалого навчання повертається молодий митець Джон-Калум. Його повернення провокує гострий світоглядний конфлікт із батьком — суворим пресвітеріанським ткачем та вівчарем. Роман висвітлює, як протистояння двох поколінь збурює життя всієї замкненої громади.

Елізабет Страут – The Things We Never Say. Головний герой — учитель історії Арті Дам. Попри зовнішнє щастя, він потерпає від самотності та приховує темну таємницю. Раптова правда про власне минуле змушує його повністю переглянути стосунки з близькими та переосмислити власне життя.

М. Джон Гаррісон – The End of Everything. Моторошна постапокаліптика про Європу, якої ми не знаємо: держав більше немає, у морях виникли нові химерні види, а береговий шукач Філіп знаходить у Ла-Манші дивну істоту-трансформера. Ця знахідка змушує його покинути узбережжя й рушити в ризикований похід крізь руїни цивілізації.

Ребекка Перрі – May We Feed the King. В цій книзі переплітаються дві лінії часу: середньовічний монарх проти власної волі опиняється на троні серед палацових інтриг, а сучасна кураторка, відновлюючи його покої, настільки занурюється у дослідження забутого короля, що втрачає зв’язок із реальністю.

Люк Кеннард – Black Bag. Сатиричний роман про актора, який задля заробітку стає піддослідним у дивакуватому експерименті: під час університетських лекцій він має сидіти в аудиторії, повністю зашитий у велику чорну сумку. Книга майстерно міксує кампусну сатиру, незвичну любовну історію та переосмислення кризи сучасної маскулінності.

Переможця традиційно оголосять під час урочистої церемонії в Лондоні 9 листопада 2026 року.

Лавреат отримає грошову винагороду в розмірі 50 000 фунтів стерлінгів, а кожен із фіналістів — по 2 500 фунтів стерлінгів.

Фото: Букерівська премія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.