Роман тайванської письменниці Ян Швандзи Taiwan Travelogue, який невдовзі вийде українською під назвою Тайванські нотатки Чідзуко, здобув Міжнародну Букерівську премію 2026 року.

Книга стала першим в історії премії твором, перекладеним із китайської мови, який отримав цю престижну нагороду.

Імена переможниць оголосили під час церемонії в лондонській галереї Tate Modern. Головний приз — £50 тис. — за правилами премії порівну розділять авторка Ян Швандзи та перекладачка Лін Кінг, яка переклала роман англійською.

Міжнародна Букерівська премія 2026 — про що переможний твір

Тайванські нотатки Чідзуко — це не просто роман, а тонка літературна гра. Твір побудований як вигаданий переклад віднайдених японських мемуарів. Сюжет переносить читача у 1930-ті роки, коли Тайвань перебував під японським колоніальним правлінням.

У центрі історії — японська письменниця Аояма Чідзуко, яка вирушає у гастрономічну подорож островом разом із місцевою перекладачкою О Чідзуру. Між жінками виникають почуття, проте їхні стосунки розгортаються на тлі нерівності, колоніальної влади, культурних відмінностей і класових меж.

Авторка настільки майстерно вибудувала форму роману, додавши післямови та численні примітки від вигаданих і реальних перекладачів, що після виходу книги у 2020 році частина читачів сприйняла її як справжні історичні мемуари.

Голова журі Букерівської премії, письменниця Наташа Браун, назвала роман “захопливим і хитромудро витонченим”, відзначивши, що він успішно поєднує романтичну історію та постколоніальний аналіз.

— Дослідження для роману, пов’язані з подорожами та їжею, змінили моє життя у два очевидні способи: мої заощадження зменшилися, а вага — збільшилася, — з гумором поділилася Ян Швандзи перед оголошенням результатів.

Перекладачка Лін Кінг додала, що книга показує не лише травму колоніального періоду, а й повсякденне життя тайванців. За її словами, навіть у найважчі часи люди знаходять місце для гумору, смачної їжі, кіно, побутових дрібниць та кохання, і не можна зводити культуру лише до пережитого болю.

Шлях до визнання та коли чекати в Україні

Для роману Ян Швандзи це не перша вагома нагорода. У 2021 році оригінальна китайськомовна версія здобула премію Golden Tripod Award — одну з найвищих видавничих нагород Тайваню. А у 2024 році англійський переклад Лін Кінг отримав Національну книжкову премію США за перекладну літературу.

Українські читачі зможуть оцінити роман уже цього року. Видавництво Сафран готує книгу до друку. Над українським перекладом працює Олександра Беспала.

Наразі текст проходить фінальну перевірку тайванським редактором, а поява роману Тайванські нотатки Чідзуко запланована до кінця літа 2026 року.

Хто ще змагався за нагороду

До короткого списку Міжнародного Букера 2026 увійшли ще п’ять творів:

The Nights Are Quiet in Tehran (Ночі в Тегерані тихі) — Шіда Базьяр;

She Who Remains (Та, хто залишилася) — Рене Карабаш;

The Director (Режисер) — Даніель Кельман;

On Earth As It Is Beneath (На землі, як і під нею) — Ана Паула Мая;

The Witch (Відьма) — Марі Ндіай.

Міжнародну Букерівську премію щороку вручають за художні твори, перекладені англійською мовою та опубліковані у Великій Британії чи Ірландії.

У 2025 році премію отримала книжка Heart Lamp (Лампа у формі серця) письменниці Бані Муштак у перекладі Діпи Бгасті.

Джерело : BBC, Суспільне

