Олена Шоптенко втретє вийшла заміж: танцівниця показала фото з весілля
Українська танцівниця і хореографка Олена Шоптенко вийшла заміж.
Радісною новиною Шоптенко поділилася у своєму Instagram.
Олена Шоптенко вийшла заміж: що відомо
Олена Шоптенко опублікувала у своєму блозі світлину з весілля, на якій позує з чоловіком.
Обранцем Шоптенко став австрієць на ім’я Крістіан.
Шоптенко оголосила, що їхнє весілля відбулося 23 вересня.
— Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим, — зворушливо підписала світлину Шоптенко.
У розмові з виданням Marie Claire Шоптенко зізналася, що їхнє перше знайомство з майбутнім чоловіком Крістіаном відбулося близько чотирьох років тому у Відні під час новорічного свята для дітей-переселенців, де вона викладала танці, а він був співорганізатором.
Ця зустріч виявилася символічною, адже обидва прийшли туди зі своїми дітьми, а поруч був і батько Олени.
Втім, романтична історія пари розвивалася поступово.
— Наші стосунки почалися не одразу. Ближче спілкуватися і зустрічатися ми почали приблизно через пів року після того знайомства. Пропозицію Крістіан зробив мені вже приблизно через рік наших стосунків. А от до самого весілля ми прийшли набагато пізніше. Тобто між пропозицією і рішенням одружитися минуло два з половиною роки, — поділилася Шоптенко.
Також Олена Шоптенко відверто розповіла про діяльність свого чоловіка Крістіана.
За словами артистки, її обранець є фахівцем у сфері безпеки й управління ризиками, працює в міжнародній міжурядовій організації ICMPD у Відні та має власний консалтинговий бізнес.
Шоптенко наголосила, що Крістіан роками допомагав гуманітарним місіям у найгарячіших точках світу, зокрема й в Україні, куди постійно інвестує власні кошти та час.
— Крістіан — австрієць, конвертований в українця, як я його жартома називаю… Але для мене особливо важливо те, що він робив і продовжує робити для України. Він не просто професійно працював там. Він також самостійно фінансував і реалізовував гуманітарні проєкти в Україні, вкладаючи власні гроші та час, бо щиро вболіває за неї. З людиною з іншими поглядами я просто не могла б бути, — зізналася Шоптенко.
Нагадаємо, що для Олени Шоптенко це вже третій шлюб.
Першим чоловіком Шоптенко був танцівник Дмитро Дікусар, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ. Пара була в шлюбі з 2013 до 2016 року.
Також Олена Шоптенко перебувала у шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим, від якого у 2018 році народила сина Олексія.
Однак пара розійшлася ще до повномасштабного вторгнення, а офіційне розлучення оформили вже під час війни.
Фото: Олена Шоптенко