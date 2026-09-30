Українська танцівниця і хореографка Олена Шоптенко вийшла заміж.

Радісною новиною Шоптенко поділилася у своєму Instagram.

Олена Шоптенко вийшла заміж: що відомо

Олена Шоптенко опублікувала у своєму блозі світлину з весілля, на якій позує з чоловіком.

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Обранцем Шоптенко став австрієць на ім’я Крістіан.

Шоптенко оголосила, що їхнє весілля відбулося 23 вересня.

— Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим, — зворушливо підписала світлину Шоптенко.

У розмові з виданням Marie Claire Шоптенко зізналася, що їхнє перше знайомство з майбутнім чоловіком Крістіаном відбулося близько чотирьох років тому у Відні під час новорічного свята для дітей-переселенців, де вона викладала танці, а він був співорганізатором.

Ця зустріч виявилася символічною, адже обидва прийшли туди зі своїми дітьми, а поруч був і батько Олени.

Втім, романтична історія пари розвивалася поступово.

— Наші стосунки почалися не одразу. Ближче спілкуватися і зустрічатися ми почали приблизно через пів року після того знайомства. Пропозицію Крістіан зробив мені вже приблизно через рік наших стосунків. А от до самого весілля ми прийшли набагато пізніше. Тобто між пропозицією і рішенням одружитися минуло два з половиною роки, — поділилася Шоптенко.

Також Олена Шоптенко відверто розповіла про діяльність свого чоловіка Крістіана.

За словами артистки, її обранець є фахівцем у сфері безпеки й управління ризиками, працює в міжнародній міжурядовій організації ICMPD у Відні та має власний консалтинговий бізнес.

Шоптенко наголосила, що Крістіан роками допомагав гуманітарним місіям у найгарячіших точках світу, зокрема й в Україні, куди постійно інвестує власні кошти та час.

— Крістіан — австрієць, конвертований в українця, як я його жартома називаю… Але для мене особливо важливо те, що він робив і продовжує робити для України. Він не просто професійно працював там. Він також самостійно фінансував і реалізовував гуманітарні проєкти в Україні, вкладаючи власні гроші та час, бо щиро вболіває за неї. З людиною з іншими поглядами я просто не могла б бути, — зізналася Шоптенко.

Нагадаємо, що для Олени Шоптенко це вже третій шлюб.

Першим чоловіком Шоптенко був танцівник Дмитро Дікусар, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ. Пара була в шлюбі з 2013 до 2016 року.

Також Олена Шоптенко перебувала у шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим, від якого у 2018 році народила сина Олексія.

Однак пара розійшлася ще до повномасштабного вторгнення, а офіційне розлучення оформили вже під час війни.

Фото: Олена Шоптенко

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