Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко вышла замуж.

Радостной новостью Шоптенко поделилась в своем Instagram.

Елена Шоптенко вышла замуж: что известно

Елена Шоптенко опубликовала в своем блоге фотографию со свадьбы, на которой позирует с мужем.

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Избранником Шоптенко стал австриец по имени Кристиан.

Шоптенко объявила, что их свадьба состоялась 23 сентября.

— Этим кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным, — трогательно подписала фотографию Шоптенко.

В разговоре с изданием Marie Claire Шоптенко призналась, что их первое знакомство с будущим мужем Кристианом состоялось около четырех лет назад в Вене во время новогоднего праздника для детей-переселенцев, где она преподавала танцы, а он был соорганизатором.

Эта встреча оказалась символической, ведь оба пришли туда со своими детьми, а рядом был и отец Елены.

Впрочем, романтическая история пары развивалась постепенно.

— Наши отношения начались не сразу. Ближе общаться и встречаться мы начали примерно через полгода после знакомства. Предложение Кристиан сделал мне примерно через год наших отношений. А вот к самой свадьбе мы пришли гораздо позже. То есть, между предложением и решением жениться прошло два с половиной года, — поделилась Шоптенко.

Также Елена Шоптенко откровенно рассказала о деятельности своего мужа Кристиана.

По словам артистки, ее избранник является специалистом в области безопасности и управления рисками, работает в международной межправительственной организации ICMPD в Вене и имеет собственный консалтинговый бизнес.

Шоптенко подчеркнула, что Кристиан годами помогал гуманитарным миссиям в горячих точках мира, в том числе и в Украине, куда постоянно инвестирует собственные средства и время.

— Кристиан — австриец, конвертируемый в украинца, как я его шутя называю… Но для меня особенно важно то, что он делал и продолжает делать для Украины. Он не просто профессионально работал там. Он также самостоятельно финансировал и реализовывал гуманитарные проекты в Украине, вкладывая собственные деньги и время, потому что искренне болеет за нее. С человеком с другими взглядами я просто не могла быть, — призналась Шоптенко.

Напомним, что для Елены Шоптенко это уже третий брак.

Первым мужем Шоптенко был танцовщик Дмитрий Дикусар, который нынче защищает Украину в рядах ВСУ. Пара состояла в браке с 2013 до 2016 года.

Также Елена Шоптенко состояла в браке с предпринимателем Алексеем Ивановым, от которого в 2018 году родила сына Алексея.

Однако пара разошлась еще до полномасштабного вторжения, а официальный развод оформили уже во время войны.

Фото: Елена Шоптенко

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