Танцівниця Олена Шоптенко знову стала студенткою. У віці 38 років артистка вирішила опанувати нову професію та зараз здобуває освіту в Англії.

На кого вчиться Олена Шоптенко

Артистка обрала досить рідкісну та глибоку спеціалізацію — фасилітаторка Shadow Work (робота з “тінню”). Це методика, що поєднує в собі психологію, коучинг та тілесні практики.

Вона спрямована на роботу з прихованими частинами особистості через емоції та фізичні відчуття. За словами Шоптенко, рішення піти в цю сферу було свідомим і внутрішнім.

Зараз дивляться

— Пам’ятаю, як під час власного досвіду роботи з тінню всередині чітко призвучало: “Я хочу вміти це робити”. Я коли побачила інформацію про навчання – злякалася. Мені 38, все життя в танці. Як це? Вчитись чомусь новому майже з нуля. Я дала собі пів року, щоб емоції вщухли, мене відпустило, але захоплення та віра в цей метод – ні. Я не зраджую танцю. Я просто доповнюю свій досвід інструментами, які дозволять працювати з людьми значно глибше, — поділилася Олена.

Зірка звернулася до всіх, хто вагається щодо змін у зрілому віці. На її думку, страх починати щось нове після 30, 40 чи 50 років — це лише ілюзія “дедлайну на розвиток”, якої не варто дотримуватися.

— Саме зараз у нас є те, чого не було у 20 — досвід і розуміння себе. Тому якщо в голові звучить пізно, просто робіть так, як відчуваєте серцем. Я вже не вперше наважуюся, — закликала хореографка.

Реакція мережі

Підписники підтримали рішення Олени Шоптенко та запевнили, що в неї все вийде, поділившись власним досвідом навчання.

Пишаюся вами, Оленко! Мудрість — це є сила велика, це прогрес іти вперед. Вчимося разом, щасти вам!

Ви — прекрасна! Наповнюйтесь новими знаннями та практиками. Успіху вам!

Яка ж ви молодець! Десь так і я в 38 пішла в кардинальні зміни, все життя в маркетингу, ІТ, і тут захоплення ароматерапією… Рідні спочатку взагалі не підтримували, та і зараз ще є неприйняття моїм захопленням, але мене це капець як наповнює… Олено, продовжуйте і чекаю наступне відео про цю методику. Бажаю вам натхнення на новому шляху!

Успіхів! Я вважаю, що ніколи не пізно. Мені 51 рік, нова країна, нова робота, нове оточення і постійне навчання

У вас, Олено, все вийде. Я починала в 43 роки з нуля в іншій країні, вчусь в Німеччині і вивчаю німецьку мову другий рік з людьми різних національностей ( з 19 країн). Думала, що не витримаю, але витримала і побачила світ очима різних людей. Тепер так подобається це навчання, і жага до життя ще більше стала. Бажаю вам психологічного благополуччя і внутрішньої стійкості!

Я отримала другу вищу освіту в 53! Так що підтримую!

Олено, підтримую вас! Я в 60 отримала третю в своєму житті професію коуча і вже пʼять років практикую. Успіхів вам у навчанні!

Минулого року колега Олени Шоптенко — хореографка Ілона Гвоздьова — також ділилася, що вирішила здобути другу вищу освіту за спеціальністю арттерапія. Танцівниця пояснила, що хоче розвиватися у цій сфері, оскільки є творчою, вже давно працює з тілом, а також хоче допомагати жінкам ставати більш жіночними, розкутими та впевненими.

Фото: Олена Шоптенко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.