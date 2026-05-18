Зірки українського кіно Сергій Стрельніков та Віра Кобзар стали співведучими програми Ранок у великому місті.

Їхній тандем можна побачити упродовж тижня з понеділка, 18 травня, до пʼятниці о 07:00 на каналі ICTV2.

Колеги за детективним серіалом Справа НБР, премʼєра якого відбулася у квітні, приєдналися до зіркової команди ведучих ранкової програми на ICTV2 — Юлії Зорій, Григорія Германа, Олександра Швачки та Сергія Лиховиди.

— Ранкові етери — це можливість бути ближчим до глядача через живе спілкування тут і зараз, — ділиться Сергій Стрельніков.

Сергій Стрельніков виступив у ролі харизматичного керівника нового відділку НБР Сергія Коваля, а Віра Кобзар— у ролі владної кураторки Ірини.

Серіал зібрав біля екранів понад 5 млн глядачів. Тепер Сергій та Віра змінять амплуа та розповідатимуть актуальні новини, цікаві факти та даватимуть глядачам заряд драйву та витримки на весь день.

— Прямий ефір — це справжній адреналін, майже як на прем’єрі! Рада розділити цей досвід із Сергієм, і сподіваюся, наш ранковий тандем додасть глядачам енергії та усмішок, — каже Віра Кобзар.

Ранок у великому місті вже не вперше долучає акторів до ефірів. У березні до команди постійних ведучих доєналися Ольга Гришина та Федір Гуринець, зірки прем’єрного пʼятого сезону детективу Розтин покаже.

Усі випуски Ранку у великому місті можна подивитися на Youtube-каналі програми.

Де можна побачити Стрельнікова та Кобзар

Сергій Стрельніков, відомий за головними ролями у блокбастерах Довбуш та Безславні кріпаки.

Також він зіграв військового у фільмі Буча, телепрем’єру якого показав канал ICTV2 15 травня. Стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про те, як головний герой Костянтин вивіз з окупованої Київщини понад дві сотні людей, врятувавши їм життя.

Шанувальники Віри Кобзар незабаром побачать акторку у другому прем’єрному сезоні пригодницького серіалу АТП Перевізники, де вона зіграла власницю АТП Галину.

Серіал розповідає про двох водіїв, що доставляють вантажі у різні куточки країни, а дорогою потрапляють у пригоди і допомагають іншим людям вибратися з халеп.

