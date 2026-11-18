Голлівудський актор Бред Пітт вийшов на червону доріжку разом зі своєю коханою Інес де Рамон.

Пара відвідала прем’єру стрічки Нові злощасні пригоди Кліффа Бута, що відбулася напередодні в Лос-Анджелесі.

Бредд Пітт та Інес де Рамон вийшли разом у світ

Для світського виходу Бред Пітт обрав стриманий образ у стилі ретро. Він поєднав темно-синій светр з прямими штанами та довгим пальтом. Свій лук актор довершив фірмовими окулярами-авіаторами.

Зараз дивляться

Тим часом Інес де Рамон одягнула витончену сукню з фактурним принтом, що імітує крокодилячу шкіру.

У новому проєкті Бред Пітт знову перевтілився в каскадера Кліффа Бута — роль, яка принесла йому премію Оскар за фільм Одного разу в… Голлівуді. Режисерське крісло посів Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно.

Нагадаємо, що стосунки Пітта та де Рамон розпочалися наприкінці 2022 року.

З початку 2024 року закохані мешкають разом і регулярно з’являються на світських заходах. Так, нещодавно пара відвідала ще одну кінопрем’єру за участі Пітта — Серце звіра.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.