У російському Тихорецьку Краснодарського краю пролунали вибухи в ніч на 12 березня. Після цього на місцевій нафтоперекачувальній станції спалахнула масштабна пожежа.

Про це спочатку повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу фото та відео очевидців. А згодом підтвердили джерела Фактів ICTV у СБУ.

Вибухи на нафтоперекачувальній станції у Тихорецьку: що відомо

У ніч проти 12 березня жителі Тихорецька та навколишніх районів повідомили про серію вибухів.

Після цього на одному з промислових об’єктів виникла пожежа.

За даними аналітиків ASTRA, загоряння сталося на території нафтобази, яка належить до Тихорецького нафтового вузла.

Відео пожежі, які з’явилися у мережі, були зняті поблизу траси Р-217 Кавказ.

На кадрах видно щонайменше два осередки займання.

За словами аналітиків, імовірно, загорілися резервуари з паливом.

У СБУ підтвердили ураження нафтового вузла у Тихорецьку

У Службі безпеки України підтвердили ураження інфраструктури нафтоперекачувальної станції Тихорецьк у Краснодарському краї РФ.

Як повідомило Фактам ICTV джерело в СБУ, удару завдали безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа.

— Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. На відео видно кілька джерел займання — імовірно, горять резервуари з паливом, — повідомив співрозмовник.

У спецслужбі зазначили, що цей об’єкт є ключовим вузлом постачання пального до порту Новоросійськ.

— Ураження Тихорецького нафтового хабу стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога, — зазначило джерело.

Що відомо про Тихорецький нафтовий вузол

Тихорецький нафтовий вузол вважається одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Він включає велику нафтобазу та термінал, які відіграють вагому роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Об’єкт розташований у Краснодарському краї та керується компанією зі структури Транснафти.

Тихорецький нафтовий хаб є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, де розташований великий порт окупантів.

Нагадаємо, напередодні у російському місті Тольятті також повідомляли про вибухи на промисловому підприємстві.

Після аналізу відео та фото очевидців аналітики дійшли висновку, що, ймовірно, горить територія заводу КуйбишевАзот.

