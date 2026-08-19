Яблучний Спас, або Преображення Господнє, – одне з найбільших літніх свят у православному календарі. У 2026 році за новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла 1 вересня 2023 року, його відзначають 6 серпня.

Водночас за старим церковним календарем Яблучний Спас у 2026 році припадає на 19 серпня, тому частина православних вірян продовжує святкувати Преображення Господнє саме цього дня.

Це другий із трьох Спасів та день, коли традиційно освячують плоди нового врожаю, насамперед яблука. Зі святом також пов’язано чимало заборон: частина з них має церковне підґрунтя, а інші походять із народних вірувань і традицій.

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Факти ICTV розповідають, що не можна робити на Яблучний Спас 2026 року та яких заборон дотримуються 6 і 19 серпня.

Яблучний Спас 2026 — заборони за церковною традицією

Не працювати фізично

У цей день не можна прати, прибирати, ремонтувати чи займатися будь-якою фізичною працею, яка не є невідкладною. Це правило пов’язане з шаною до свята Преображення — день має бути присвячений Богові, а не буденним клопотам.

Не їсти м’ясного та молочного

Свято припадає на період Успенського посту, тож віряни утримуються від м’ясних і молочних продуктів. Дозволяється споживати рибу, олію, а також вино — це виняток, який церква дозволяє на великі свята.

Не сваритися і не проклинати

Цього дня потрібно уникати конфліктів, образ і злих слів. Негатив, сказаний на Спаса, має особливо тяжкі наслідки.

Що не можна робити на Яблучний Спас — народні заборони

Не їсти яблук до освячення

Народна традиція забороняє куштувати плоди нового врожаю до освячення у храмі. Особливо це стосується жінок, які втратили дітей. За повірʼям, дитина на тому світі не отримає “райського яблука”, якщо мати з’їла його раніше.

Не купатися

У народі вірили, що після Яблучного Спаса вода холоне, і купатися в річках та озерах більше не можна. Це пов’язано і з циклом природи, і з віруванням у водяних духів, яких не можна турбувати.

Не митися в лазні та не стригтися

Наші предки уникали миття голови й походів у лазню на Спаса. Також небажано стригти волосся чи фарбувати його — вважалося, що вода в цей день “нежива” і може зашкодити здоров’ю.

Не вбивати комах

Попри всю їхню надокучливість, навіть комарів чи мух не варто було бити. За повір’ям, якщо муха двічі сяде на людину — це на удачу, а вбивство комахи — до втрат.

Не бути жадібним

Освячені яблука й інші плоди традиційно дарували нужденним, розносили по сусідах або залишали на могилах рідних. Відмова в гостинності чи милосерді вважалася великим гріхом.

Отже, заборони на Яблучний Спас — це не просто перелік обмежень. Це традиції, що формувалися століттями, об’єднуючи релігійні уявлення, побутову мудрість і шану до природи. Дотримуючись їх, українці зберігають глибинний зв’язок із вірою та спадщиною предків.

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