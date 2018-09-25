Санкції США: під удар потрапили ще 12 компаній РФ

Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів.

Відповідний документ розміщений на сайті Федерального реєстру США, від 26 вересня 2018 року санкції повинні будуть вступити в силу, передає Європейська правда.

Російським підприємствам, які потрапиили у список, фактично закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. Правила також забороняють реекспорт та передачу всередині Росії таких товарів, тобто дотримуватися обмежень зобов’язані будь-які компанії незалежно від національності і країни надсилання товару, якщо продукт має американське походження.

Науково-дослідний інститут Вектор, науково-виробниче підприємство (НВП) Гамма, компанія Сайрус Системс і група компаній Інфотекс звинувачуються в тому, що вони сприяли зловмисній діяльності РФ у кіберпросторі.

Науково-виробниче підприємство підводних технологій Океанос і компанія Дайвтехносервіс звинувачуються у наданні підтримки військово-морському флоту Росії і постачанні військовим обладнання.

Дайвтехносервіс у червні 2018 року внесли до списку санкцій Мінфіну США. Тоді заявлялося, що компанія поставляє спецслужбам Росії обладнання для підводних робіт, що створює загрозу комунікаціям, що зв’язують США з Європою.

Ще п’ять російських компаній – Аэрокомпозит, Обнінське науково-виробниче підприємство Технология, конструкторське бюро Авиадвигатель, науково-виробнича корпорація Системи прецизійного приладобудування (АТ НПК СПП ) і Воронезький НДІ Вега – внесені в чорний список Мінторгу США за підтримку діяльності російських компаній військової аерокосмічної галузі.

Читайте: У США є дані щодо російських військових на Донбасі

Крім того, до списку санкцій включена група компаній Nilco Group, що має офіси не тільки в Москві, але і в Мінську і Тегерані. Причиною введення санкцій відносно Nilco названо її участь в наданні матеріальної підтримки іранській ракетній програмі.

Як повідомлялося, санкційний список США поповнили імена 33 громадян Росії.