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У США є дані щодо російських військових на Донбасі

Сполучені Штати мають інформацію щодо російської армії на території Донбасу.

Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив в інтерв’ю Эхо Москвы.

– У нас є дуже хороша інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їхнє фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії, чисельність спеціалізованих підрозділів, а більшу частину сил становлять контрактники, – розповів він.

Волкер також зазначив, що США вчиняли таким самим чином в інших місцях, де використовували підрядників в якості доповнення до військових операцій США

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– Здійснюється безпосереднє російське командування й управління через ланцюжок командування, що включає регулярні війська, регулярних офіцерів, але більшу частину сил складають контрактники, яким платить Росія, – зазначив спецпредставник.

Нагадаємо, США внесли до чорного списку 33 громадянина Росії, пов’язаних зі сферами оборони і розвідки.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash

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