Федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов до суду на главу Tesla Ілона Маска, звинувативши його у шахрайстві. Сам підприємець відкинув всі звинувачення.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ілона Маска звинуватили у підробці і введенні в оману акціонерів своєї скандальною заявою в серпні щодо наявності достатніх коштів для викупу акцій Tesla.

Позовна скарга спрямована до федерального суду нью-йоркського району Манхеттен.

Федеральна комісія звинувачує Маска у тому, що він “навіть не обговорив (заздалегідь), в недостатній мірі підтвердив умови ключової угоди, зокрема ціни та потенційне джерело фінансування”, наводить видання витяги з документа.

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Закони США забороняють керівництву компаній відкритого типу робити неправдиві заяви і вводити інвесторів в оману таким чином, щоб це позначилося на подальших кроках цих інвесторів.

В одночас, як повідомляє CNBC, Ілон Маск сказав, що завжди діяв в інтересах правди, транспарентності й інвесторів.

– Безпідставна акція комісії глибоко засмутила і розчарувала мене, – зазначив Маск.

– Чесність є найважливішою цінністю в моєму житті, факти продемонструють те, що я ніколи не скомпрометував себе жодним чином, – додав глава компанії.

Нагадаємо, у США розпочали кримінальне розслідування через твіти Ілона Маска.