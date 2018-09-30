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Ілон Маск погодився піти з ради директорів Tesla – ЗМІ

Засновник компанії Tesla Ілон Маск погодився піти з поста голови ради директорів компанії.

Ілон Маск

Засновник компанії Tesla Ілон Маск погодився піти з поста голови ради директорів компанії і сплатити штраф у $20 млн на вимогу комітету з цінних паперів і бірж США, повідомляє The Washington Post.

Крім того, ще й Tesla виплатить $20 млн штрафу і повинна додати до ради 2 незалежних директорів.

Маск піде у відставку з поста глави ради директорів протягом 45 днів і буде відсторонений від посади на 3 роки.

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Нагадаємо, Федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов до суду на главу Tesla Ілона Маска, звинувативши його у шахрайстві.

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