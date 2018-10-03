Сполучені Штати офіційно виходять з американо-іранського договору про дружбу, економічні відносини і консульські права, укладеного в 1955 році.

Про це заявив журналістам держсекретар США Майк Помпео, передає The Hill.

– Я оголошую, що Сполучені Штати припиняють дію договору про дружбу з Іраном від 1955 року. Це рішення, відверто кажучи, прийнятк із запізненням у 39 років, – сказав він.

При цьому поки неясно, який практичний ефект матиме припинення договору, враховуючи, що США вже не мають дипломатичних відносин з Іраном, зазначає видання.

Перед цим Міжнародний суд ООН виніс попередню постанову за позовом Ірану до Сполучених Штатів, згідно з яким США повинні вивести з-під санкцій відносно Ірану гуманітарну допомогу і товари, пов’язані з цивільною авіацією.

Читайте: США пригрозили Ірану найсильнішими санкціями в історії

До речі, Європейський союз готується створити спеціальний фінансовий інститут для того, щоб проводити фінансові операції з Іраном, обходячи санкції США.

11 травня Міністерство фінансів США розширило пакет санкцій проти Ірану.

Фото: Dreamstime.com