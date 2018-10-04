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Відповідь НАТО на підготовку РФ кібератак у Європі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відкинути свою безвідповідальну поведінку, коментуючи інформацію про підготовку російським ГРУ кібератаки проти ОЗХЗ.

Єнс Столтенберг

Про це Столтенберг  написав у Twitter.

– Росія повинна відкинути свою безвідповідальну модель поведінки з підриву міжнародного права та інститутів. Союзники по НАТО працюють спільно, аби зміцнити нашу кібербезпеку, – зазначив він.

Читайте: Турчинов: “Український слід” у катастрофі MH17 – фейк Кремля

Раніше уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.

Фото: Dreamstime

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