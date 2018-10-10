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Північний потік-2 загрожує країнам ЄС, окрім однієї – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда бачить загрозу для країн ЄС від запуску газопроводу Північний потік-2.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував проект газопроводу Північний потік-2, оскільки він, на думку президента, суперечить єдності ЄС, будучи корисним лише одній країні і створюючи загрозу для інших, пише PAP.

– У мене немає сумнівів, що у Європі, яка буде ґрунтуватися на спільних цінностях, не буде проектів, які несуть користь тільки для однієї країни і підривають енергетичну безпеку інших, – підкреслив президент Польщі, зазначивши, що йдеться про Північний потік-2.

Читайте: Рішення ЄС і “булава” США: що зупинить Північний потік-2

До слова, Факти ICTV писали, чим для української економіки загрожує запуск Північного потоку-2.

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