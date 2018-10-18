Лідери країн-членів Європейського союзу вирішили скасувати екстрений саміт щодо виходу Британії зі складу ЄС (Brexit), запланований на 17-18 листопада.

Лідери 27 країн ЄС прийняли рішення скасувати екстрений саміт по виходу Британії зі складу ЄС, який повинен був пройти 17-18 листопада, повідомляє Reuters.

За словами офіційних представників ЄС, 17 жовтня під час переговорів по Brexit за участю прем’єр-міністра Британії Терези Мей їм не вдалося досягти значного прогресу.

Саме тому вирішили не організовувати позачерговий саміт у листопаді.

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Таке рішення дозволить Британії отримати час для вирішення внутрішньої політичної проблеми, яка, на думку більшості лідерів ЄС, є реальною перешкодою для проведення угоди.

При цьому наголошується, що зустріч відбудеться, якщо головний дипломат ЄС Мішель Браньє повідомить про прогрес у переговорному процесі.

Раніше Дональд Туск допустив провал переговорів щодо Brexit і закликав лідерів ЄС готуватися до гіршого.

Фото: Warenemy/Dreamstime